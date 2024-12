Co może ochronić przed samotnością w biurze?

Jednak po pandemii poczucie osamotnienia pracowników zdalnych i hybrydowych wzrosło. Zdaniem Joanny Kotzian, może to wynikać z podejścia firm; chcąc ściągnąć ludzi do biur skupiły się na budowaniu pozytywnego doświadczenia związanego z miejscem pracy i organizowały imprezy, darmowe przekąski, sesje jogi, szkolenia czy integracje biurowe. Jak jednak zaznacza Joanna Kotzian, praca w zespole nie jest panaceum na samotność. Jeśli ze strony współpracowników nie nadchodzi oczekiwane wsparcie, to czujemy się jeszcze bardziej samotni, niż gdybyśmy byli zdani na siebie.

Ważniejsze niż benefity

Według Wellbeing@Work Index 65 proc. aktywnych zawodowo Polaków wierzy, że w trudnej sytuacji uzyska pomoc kolegów i koleżanek z pracy. Jeszcze mniej (64 proc.) badanych darzy zaufaniem bezpośredniego przełożonego, a tylko 59 proc. ufa swemu pracodawcy. Jednocześnie 66 proc. aktywnych zawodowo Polaków chciałoby utrzymywać bliskie relacje w pracy.

– Relacje są dla pracowników źródłem wsparcia, budują poczucie przynależności do zespołu i organizacji, wpływają na samoocenę, poziom empatii i współpracę –wylicza Magdalena Pancewicz-Griffith, współzałożycielka Well.hr dodając, że dla wielu osób, dobre relacje w pracy są ważniejsze niż wysokie wynagrodzenie czy firmowe benefity.

Na dobrych relacjach między pracownikami korzystają też pracodawcy; zarówno dane Gallupa, jak i badania Polskiej Akademii Nauk dowodzą, że dobre relacje w zespołach poprawiają ich efektywność, innowacyjność i zwiększają zaangażowanie oraz lojalność pracowników.

– Relacje międzyludzkie w pracy napędzają wszystko, co ma wartość dla organizacji: przychody, innowacje, wydajność i pozycję marki – podkreślają ekspertki Well.hr. Zwracają też uwagę, że zarówno na świecie, jak i w Polsce przybywa firm, które starają się wspierać budowę dobrych relacji w zespołach. Nie ograniczają się do tradycyjnych spotkań integracyjnych, a uczą pracowników, jak udzielać informacji zwrotnych, zachęcając ich też do doceniania się nawzajem.