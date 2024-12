AI ułatwi pracę menedżera i przyspieszy karierę juniora

– Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji coraz lepiej sobie radzą także ze wspieraniem skomplikowanych zadań menedżerskich, a to może podważyć status quo obecnych struktur organizacyjnych i sposobów pracy – twierdzi Roshan Gya, prezes Capgemini Invent i członek grupy Capgemini, komentując jej niedawny raport o wpływie AI na naszą pracę i działalność firm. Jak podsumowuje Gya, sztuczna inteligencja ma potencjał, by z asystenta wspierającego użytkowników (co-pilot) zmienić się w ich partnera (co-thinker), zdolnego do strategicznej współpracy, który pokaże nowe perspektywy i podważy utarte schematy.

Reklama

Te prognozy bazują na opiniach 500 menedżerów i liderów w firmach z 15 państw; niemal dwie trzecie z nich (65 proc.) widzi potencjał wykorzystania narzędzi AI w skomplikowanych, strategicznych zadaniach.

Strateg czy ekspert?

Jeszcze więcej, bo aż 78 proc. szefów, spodziewa się, że perspektywie trzech lat GenAI będzie ich wspierać w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu złożonych problemów Natomiast w perspektywie roku również niemal ośmiu na dziesięciu badanych szefów liczy na to, że sztuczna inteligencja zwiększy ich produktywność o co najmniej 10 proc. Asystencka funkcja GenAI pozwoli bowiem zaoszczędzić do siedmiu godzin tygodniowo na automatyzacji rutynowych administracyjnych czynnościach, które pochłaniają obecnie ponad jedną trzecią czasu pracy menedżerów.

Z kolei bardziej zaawansowane, strategiczne wykorzystanie AI wpłynie na charakter pracy na stanowiskach kierowniczych, a ta zmiana będzie dwutorowa. Ponad połowa menedżerów spodziewa się, że dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji ich rola będzie ewoluować w kierunku większej specjalizacji albo w kierunku strategicznego przywództwa. Już teraz prawie sześciu na dziesięciu ankietowanych szefów (57 proc.) pracujących w firmach, gdzie wdrażanie rozwiązań AI jest na zaawansowanym poziomie, ocenia, że ich role stają się bardziej strategiczne.

Nie mniejsze znaczenie rozwój generatywnej sztucznej inteligencji będzie miał dla początkujących pracowników zatrudnionych na stanowiskach entry-level (czyli juniorskich i asystenckich), gdzie często pełnią oni rolę asystentów dla doświadczonych specjalistów i menedżerów. Obok 500 menedżerów badanie Capgemini objęło także 1000 początkujących pracowników, wśród których aż 71 proc. liczy na poprawę wydajności dzięki narzędziom generatywnej AI.