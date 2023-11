Takie rzeczy Szwajcaria robi rzadko. Mniej biurokracji dla Ukraińców

Politycy są przekonani, że należy znieść procedurę uzyskiwania zezwolenia na pracę dla Ukraińców posiadających zezwolenie na pobyt kategorii S. Jeżeli pozwolenia przestaną obowiązywać, Ukraińcy będą musieli po prostu powiadomić władze o fakcie zatrudnienia.

Ostateczną decyzję w sprawie uproszczenia zatrudnienia uchodźców podejmie Rada Narodowa (wielka izba szwajcarskiego parlamentu).

Ukraińscy uchodźcy w Szwajcarii

5 listopada 2023 r. Szwajcaria przedłużyła status ochrony uchodźców ukraińskich. Szwajcarska Rada Federalna zdecydowała, że ​​do 4 marca 2025 r. nie będzie anulować statusu ochronnego S dla ukraińskich uchodźców. Zostanie ono nadane Ukraińcom, którzy zmuszeni zostali do opuszczenia kraju w związku z inwazją rosyjską z 12 marca 2022 r. Jednocześnie po raz pierwszy postawiono za cel integrację uchodźców na rynku pracy. Do końca 2024 r. 40 proc. pełnosprawnych osób posiadających chroniony status S będzie musiało znal

eźć pracę. Według stanu na koniec października 2023 r. w Szwajcarii status ochronny S posiadało około 66 tys. Ukraińców. Status ochronny S obowiązuje do odwołania przez Radę Federalną. Warunkiem jego zniesienia jest długoterminowa stabilność na Ukrainie, w której ludność nie będzie już narażona na rosyjskie zbrodnie i inne niebezpieczeństwa związane z rosyjską agresją.