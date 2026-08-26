Pracodawca nie chciał wypłacić nagrody jubileuszowej. Sprawa trafiła do sądu

Sprawa dotyczyła asystentki rodziny, która po wejściu w życie nowelizacji kodeksu pracy złożyła wniosek o doliczenie do stażu pracy okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania umów zlecenia i agencyjnych. Po przeliczeniu okazało się, że jej staż wynosi ponad 37 lat, co dawało prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w wysokości 200 proc. miesięcznego wynagrodzenia – 13 920 zł.

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Pracodawca odmówił jednak jego wypłaty. Argumentował, że po doliczeniu nowych okresów wymagany 35-letni staż został osiągnięty już 4 listopada 2023 r., a więc przed wejściem w życie nowelizacji 1 stycznia 2026 r. W jego ocenie oznaczało to, że prawo do nagrody nie mogło powstać po tej dacie. Powoływał się nawet na stanowisko inspekcji pracy.

Kiedy należy się nagroda jubileuszowa? Sąd przyznał rację pracownicy

Z argumentacją pracodawcy nie zgodził się sąd rejonowy. Uznał, że nie można utożsamiać obliczonego „wstecz” momentu osiągnięcia odpowiedniego stażu z chwilą nabycia prawa do świadczenia. Podkreślił, że prawo podmiotowe nie może powstać na podstawie przepisu, który w danym czasie jeszcze nie obowiązywał. W 2023 r. pracownica nie mogła przecież zaliczyć do stażu działalności gospodarczej ani umów cywilnoprawnych, ponieważ odpowiednie regulacje jeszcze nie istniały.

Zdaniem sądu właściwa wykładnia przepisów przejściowych prowadzi do wniosku, że nowe uprawnienia pracownicze aktualizują się od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia 2026 r. W tej dacie zostały bowiem spełnione wszystkie przesłanki nabycia prawa – obowiązywały już przepisy pozwalające zaliczyć dodatkowe okresy aktywności zawodowej, a po ich uwzględnieniu pracownica legitymowała się wymaganym stażem pracy.

Sąd zwrócił uwagę, że interpretacja proponowana przez pracodawcę prowadziłaby do skutku odwrotnego od zamierzonego przez ustawodawcę. Celem nowelizacji było poprawienie sytuacji osób, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą lub pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych. Przyjęcie wykładni wyłączającej prawo do nagrody jubileuszowej oznaczałoby w praktyce pozbawienie części pracowników korzyści wynikających z nowych przepisów. Co do stanowiska inspekcji pracy, to jak zauważył sąd, opinia ta nie posiada wiążącego charakteru prawnego.

Dlatego zdaniem sądu pracownik samorządowy, który po doliczeniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania umów cywilnoprawnych przekroczył wymagany staż pracy, ma prawo do nagrody jubileuszowej od 1 stycznia 2026 r. I to nawet jeśli po przeliczeniu okaże się, że wymagany staż osiągnął już kilka lat wcześniej.

Sygnatura akt: IV P 31/26

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