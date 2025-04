Czy pracownik może żądać, aby pracodawca oddał mu dzień wolny akurat 2 maja?

Jednocześnie jak tłumaczy mec. Wilczyk, pracownik nie może żądać, aby oddano mu wolne konkretnie 2 maja. Nie ma też możliwości sam wybrać sobie tego terminu.

– To pracodawca decyduje jaki dzień będzie niepracującym w zamian za święto przypadające w sobotę. Oczywiście może on uwzględnić wniosek pracownika w tym zakresie, jednak ostateczna decyzja należy do niego – dodaje.

Jak podkreśla, może to być wolne zarówno przed 3 maja lub po tej dacie.

– Ważne jednak, aby przypadło ono w danym okresie rozliczeniowym – wyjaśnia mec. Wilczyk.

Czy pracodawca musi oddawać dzień wolny czy można np. za niego pracownikowi zapłacić?

Ekspertka zwraca też uwagę, że co do zasady nie jest dopuszczalne zastąpienie dnia wolnego wypłatą wynagrodzenia czy dodatku.