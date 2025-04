Projekt został też poddany konsultacjom społecznym. Od niedawna w takim trybie procedowane są wszystkie poselskie oraz obywatelskie projekty ustaw (opiniowaniem mogą być tez objęte propozycje wniesione przez prezydenta i Senat). Z przesłanych opinii wynikało, że aż 77 proc. biorących udział w konsultacjach uznało, że wspomniany projekt jest potrzebny. Z kolei 67 proc. akceptowało rozwiązania w nim zawarte. Pojawiały się nawet głosy, że rozwiązania te powinny zostać rozszerzone.



Natomiast krytycznie na temat propozycji wypowiedziały się organizacje pracodawców i przedsiębiorców. Uwagi miały też związki zawodowe.



Przypomnijmy, że wątpliwości budził w pierwszej kolejności sposób procedowania. Przykładowo, eksperci Konfederacji Lewiatan zwracali uwagę, że tak ważne przepisy dotyczące kwestii wynagrodzeń powinny być konsultowane z partnerami społecznymi w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Krytyka dotyczyła też samych regulacji. Zwracano uwagę m.in. na konstrukcję przepisów, która mogłaby prowadzić do ujawnienia wysokości pensji konkretnych pracowników. Sąd Najwyższy miał z kolei zastrzeżenia do przepisu przewidującego karę grzywny za zatrudnienie pracownika za wynagrodzeniem niższym niż podane w ofercie. Natomiast Federacja Przedsiębiorców Polskich wyrażała obawy, że po wejściu w życie pierwotnego projektu kandydaci mogą oczekiwać pensji w górnych granicach, nawet pomimo niższych kompetencji.

Kiedy kandydat do pracy dostanie informację o zarobkach?

W efekcie poselska propozycja została znacząco okrojona do kwestii związanych z udostępnianiem informacji o pensjach osobom ubiegającym się o zatrudnienie. I tak, kandydat do pracy będzie musiał otrzymać od pracodawcy informację o początkowej wysokości wynagrodzenia lub jego przedziale. Obowiązek ten trzeba będzie spełnić w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko lub przed rozmową kwalifikacyjną (w każdym przypadku przed nawiązaniem stosunku pracy). Zapisano także, że pracodawca musi zadbać o to, aby ogłoszenia o naborze oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący. Ponadto określono sześciomiesięczne vacatio legis.