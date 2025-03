Przedstawiciele twórców i artystów wielokrotnie zwracali uwagę na niedostosowanie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym do specyfiki prowadzonej przez nich działalności (chodzi szczególnie o wysokość i częstotliwość opłacania składek). Argumentowali, że zawody artystyczne cechuje nieregularność przychodów, okresy przestojów, szczególny rytm i czas pracy, niekiedy skrócony okres zdolności do wykonywania zawodu i duże obciążenia zdrowotne. Co więcej struktura zawieranych umów powoduje, że duża część artystów nie jest w ogóle ubezpieczona i w związku z tym nie może korzystać ze świadczeń czy to publicznej służby zdrowia czy zasiłku związanego z chorobą i macierzyństwem.

Reklama

Dopłaty do składek artystów. Komu będą przysługiwać?

Z tych powodów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało założenia projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, które mają poprawić sytuację tej grupy zawodowej. To pierwszy etap budowania systemu zabezpieczenia społecznego artystów, którego celem jest poprawa stabilności zawodowej osób wykonujących ten zawód.



Osoby o najniższych dochodach będą miały prawo do otrzymania dopłaty celem uzupełnienia ich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do poziomu wynikającego z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Artysta zawodowy będzie mógł uzyskać prawo do dopłaty, jeśli będzie posiadał ostateczną decyzję administracyjną stwierdzającą nabycie statusu artysty zawodowego. Ale to nie wszystko. Jego dochód osiągany w trzech poprzednich latach podatkowych nie może przewyższać średniorocznie 125 proc. wynagrodzenia minimalnego w roku złożenia wniosku. Co więcej w każdym z poprzednich trzech lat podatkowych musiał osiągać dochody z związku z wykonywaniem zawodu artystycznego.