Sprawa, na kanwie której zapadło rozstrzygnięcie, dotyczyła ubezpieczonego, który uzyskuje dwa świadczenia. Po pierwsze, od 2 października 2004 r. ZUS przelewa mu rentę socjalną.



Komu przysługuje renta socjalna?

Przypomnijmy, że renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18. roku życia,

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,

w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Ponadto mężczyzna od 2 stycznia 2021 r. pobiera też rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Ona należy się z kolei uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, oraz ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania tych świadczeń.