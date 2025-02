ZUS podkreśla, że każdy emeryt i rencista ma prawo dorabiać do swojego świadczenia. Należy jednak pamiętać o obowiązujących limitach przychodów, bowiem ich przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty.

Ile będzie można dorobić do emerytury i renty od marca 2025 roku

ZUS może zmniejszyć emeryturę lub rentę, gdy przychód przekracza 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 marca 2025 r. kwota ta wyniesie 5 934,10 złotych i jest większa o 220,90 zł w porównaniu do poprzednich miesięcy. Miesięczne zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie wpłyną na wysokość wypłacanego świadczenia. Jeśli przychód jest wyższy, ale nie przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie może zostać odpowiednio pomniejszone.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co od marca będzie równe 11 020,40 złotych. Wartość ta wzrasta o 410,20 zł. Jeśli pracujący wcześniejszy emeryt lub rencista przekroczy tę kwotę, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia za dany miesiąc.

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Ważne zmiany w limitach dla młodych emerytów. Można stracić nie tylko 13. emeryturę Od marca zaczną obowiązywać nowe limity dorabiania dla emerytów. Dotyczą one tych seniorów, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę i jednocześnie pracują. Jeśli ich dodatkowe zarobki przekroczą dozwoloną kwotę, ZUS może zmniejszyć lub całkowicie zawiesić prawo do świadczeń, łącznie z 13. emeryturą.

Kogo obowiązują limity dorabiania do renty i emerytury

O limitach muszą pamiętać tzw. wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści. - Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna), mogą dorabiać do swojej emerytury bez żadnych ograniczeń – mówi Wojciech Dąbrówka, rzecznik ZUS. Jak zaznacza, wyjątkiem są seniorzy, którym ZUS podwyższył świadczenie do wysokości minimalnej emerytury, wynoszącej 1878,91 zł brutto. W przypadku tych świadczeń będą one wypłacane bez dopłaty do kwoty minimalnej.