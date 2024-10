Wraca temat oskładkowania zleceń? Nie wszyscy będą zadowoleni

Obowiązek objęcia wszystkich kolejnych umów zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne niezależnie od osiąganych przychodów to postulat, który został zawarty w „Krajowym programie reform 2023/2024”. Do tej pory nie został jednak zrealizowany.

Jak wskazuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, rząd ma się zająć tą propozycją jeszcze w październiku w ramach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Kiedy opłaca się składki od umowy zlecenia?

Przypomnijmy, że obecnie konieczność odprowadzania składek do ZUS za osoby na umowach zlecenia zależy od posiadania przez nie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Składki są obowiązkowe, gdy zlecenie jest dla zatrudnionego jedyną umową (jedynym tytułem do ubezpieczeń).

Inaczej jest, gdy zleceniobiorca jednocześnie pozostaje w stosunku pracy, wykonuje drugą umowę zlecenia lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Występuje wtedy zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, co rodzi określone konsekwencje związane z opłacaniem składek. Przykładowo, jeżeli pracownik ma w umowie o pracę zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie i wykonuje umowę zlecenia na rzecz innej firmy, jest obowiązkowo obejmowany ubezpieczeniami społecznymi tylko ze stosunku pracy.