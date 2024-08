Tak wynika z projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia, który we wtorek przyjęła Rada Ministrów. Rząd podaje, że obecnie w Polsce jest ponad 6 tys. osób, które ukończyły taki wiek. Wraz z setnymi urodzinami seniorzy będą mogli liczyć na wyjątkową premię za wiek.

Premia dla 100-latków. Kto ma prawo do świadczenia honorowego?

Prawo do świadczenia honorowego zostanie przyznane osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 100 lat życia, mają prawo do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym. A co w przypadku osób, które takiego uprawnienia nie posiadają? W ich sytuacji prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na wniosek. Trzeba będzie jednak spełnić kilka przesłanek, aby je otrzymać, w tym m.in. posiadanie po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Polski przez okres co najmniej 10 lat.

Wysokość świadczenia honorowego dla osób po 100 roku życia

Wysokość dodatkowego świadczenia będzie wynosiła 6246,13 zł brutto miesięcznie i zgodnie z nowymi przepisami ma być corocznie waloryzowana. Będzie się to odbywać się w marcu, na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku emerytur i rent.

Ujednolicona zostanie również wysokość świadczenia honorowego dla wszystkich uprawnionych ( do kwoty zawartej w projekcie) . Do tej pory przyznawano je bowiem w różnej wysokości ponieważ zależne było od tzw. kwoty bazowej stanowiącej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Przykładowo w marcu 2023 r. było to 5540,25 zł brutto.

Przyjęty projekt ma rozwiązać jeszcze inny problem. Wypłata świadczenia honorowego pomimo, iż jest to utrwalona i zgodna z oczekiwaniami społecznymi praktyka wynika z aktu prawa wewnętrznego (decyzji podjętej przez prezesa Rady Ministrów) sprzed kilkudziesięciu lat. Dlatego projektodawcy chcą, aby zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego były uregulowane w ustawie. Jak bowiem tłumaczą, zarządzenia premiera i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty i nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli. Projekt wyczerpująco reguluje też postępowanie poprzedzające przyznanie świadczenia honorowego. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2025 roku.