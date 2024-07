Sejm uchwalił: renty wdowie w wersji skąpej

Ustawa ma obejmować jedynie tych wdowców, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Ale to nie wszystko. Renta wdowia będzie przysługiwać jeśli wdowa/wdowiec nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. A to oznacza, że świadczenia nie dostaną kobiety, które nabyły prawo do renty rodzinnej przed ukończeniem 55. roku życia, a także mężczyźni, którzy mieli mniej niż 60 lat.

Czytaj więcej Budżet i podatki Rząd zgłosił poprawki do projektu ustawy o rencie wdowiej. Jest górny limit Prawo do renty wdowiej mają mieć osoby, które otrzymały prawo do renty rodzinnej na pięć lub mniej lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Rząd zgłosił w Sejmie poprawki do projektu ustawy wprowadzającej to świadczenie.