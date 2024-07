ZUS przypomina Polakom o ważnej decyzji. Następna okazja dopiero za 4 lata

Otwarte do końca lipca okienko transferowe pozwala ponownie wybrać, gdzie ma być przekazywana część składki emerytalnej na drugi filar. - Decyzja dotyczy 2,92 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej. Jeśli ubezpieczony zdecyduje, że 2,92 proc. ma być przekazywane do OFE, to na jego subkoncie prowadzonym przez ZUS będzie zapisywana pozostała część składki emerytalnej w wysokości 4,38 proc. Jeśli zdecyduje się na ZUS, to całość na II filar w wysokości 7,3 proc. (2,92 proc.+4,38 proc.) będzie zapisywana na subkoncie w ZUS-ie – wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Zmiana decyzji wymaga złożenia specjalnego oświadczenia ZUS-US-OFE-03

Formularz „Oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” (ZUS-US-OFE-03) można złożyć w ZUS-ie osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, korzystając z profilu na Platformie Usług Elektronicznych.



Kto nie składa oświadczenia

Oświadczenia nie składają osoby, które nie chcą zmieniać wcześniejszej decyzji o sposobie podziału składki emerytalnej, a także osoby, które osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej. W ich przypadku uruchomiony został tzw. suwak bezpieczeństwa, który chroni środki ubezpieczonych zgromadzone w OFE przed ewentualną utratą ich wartości. - Dlatego na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS-u, które zapisywane są na subkoncie — wskazuje Wojciech Ściwiarski.



Rzecznik przypomina również, iż jeśli dotychczas ubezpieczony nie był członkiem żadnego OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek do wybranego OFE, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia ZUS-US-OFE-03 powinien zawrzeć umowę z wybranym przez siebie OFE.



Kolejne okno transferowe będzie otwarte od 1 kwietnia do 31 lipca 2028 r.