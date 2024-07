Jak sprawdzić stan swoich środków w PPK? O Pracowniczych Planach Kapitałowych

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Czy pracujący studenci mogą oszczędzać w PPK? Nie każdy zatrudniony student może zostać uczestnikiem PPK. Wszystko zależy od tego, na jakiej podstawie jest zatrudniony, a przy pracy na umowie zlecenia znaczenie ma także jego wiek.

PPK: dostępne informacje o rachunkach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Po zalogowaniu w serwisie mojeppk, uczestnik PPK uzyskuje informacje o: wszystkich swoich rachunkach PPK, wartości środków zgromadzonych w PPK (na wszystkich rachunkach łącznie i na poszczególnych rachunkach), wysokości wpłat do PPK (w podziale na wpłaty uczestnika, wpłaty pracodawcy i środki od państwa), wpłatach podstawowych i dodatkowych do PPK (w podziale na wpłaty uczestnika i wpłaty pracodawcy), funduszach zdefiniowanej daty, w których oszczędza, wypłatach z PPK, dacie i wysokości ostatniej wpłaty pracodawcy na rachunek PPK oraz historii oszczędzania (na wykresie można sprawdzić stan środków na rachunku PPK w ujęciu historycznym). W serwisie można wygenerować raport z listą rachunków PPK i informacją o łącznej wartości oszczędności w PPK. W serwisie mojeppk nie można natomiast sprawdzić numeru rachunku PPK ani znaleźć informacji o wszystkich kolejnych wpłatach do PPK – aby uzyskać te informacje, należy zalogować się w serwisie internetowym instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK.

przykład Zwrot środków z PPK Uczestnik PPK chce skorzystać ze środków zgromadzonych na swoim rachunku PPK (ma zamiar dokonać zwrotu, czyli wycofać środki z rachunku PPK przed 60. rokiem życia). Aby skorzystać z tego uprawnienia, uczestnik nie składa pracodawcy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (deklaracja o rezygnacji dotyczy nowych wpłat na rachunek PPK, a nie środków już zgromadzonych na tym rachunku). Uczestnik PPK w serwisie mojeppk może sprawdzić, jaki jest stan środków na jego rachunku PPK, ale - aby złożyć dyspozycję zwrotu - musi skontaktować się bezpośrednio z instytucją finansową prowadzącą jego rachunek PPK.

Niezwłocznie po „zapisaniu” danej osoby do PPK (czyli zawarciu w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK), instytucja finansowa zobowiązana jest przekazać tej osobie informację o zawarciu tej umowy (co do zasady, następuje to w postaci elektronicznej). W takim „pakiecie powitalnym” powinny znaleźć się m.in. informacje, jak zalogować się na swój rachunek PPK. Jeżeli uczestnik PPK nie może odnaleźć tych danych, powinieneś skontaktować się z instytucją finansowej, która prowadzi jego rachunek PPK. Dane kontaktowe wszystkich instytucji finansowych prowadzących PPK dostępne są pod linkiem: na https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html .

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html .

Podstawa prawna — ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427).