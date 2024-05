Co trzeci budżetowy rubel wydawany jest w Rosji na wojnę. Ale po trzech lata to już i tak za mało. Kreml ogłosił więc „reformę podatkową”. Zarabiający lepiej obywatele zapłacą wyższy PIT. Podwyżka obejmie 5 mln Rosjan. Da to Kremlowi do 1 proc. PKB dodatkowych dochodów.