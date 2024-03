Takie rozwiązanie przewiduje projekt zmiany rozporządzenia ministra finansów w sprawie siedzib i właściwości rzeczowej oraz miejscowej dyrektorów oddziałów ZUS wyznaczonych do działania jako organy egzekucyjne. Specjalizacja ma pomóc w skutecznym odzyskaniu nienależnie pobranych środków.

Reklama

Obecnie do egzekucji jest wyznaczonych 43 dyrektorów oddziałów ZUS. Poza należnościami składkowymi odzyskują oni także kwoty nienależnie pobranych należności pieniężnych z tytułu 26 rodzajów świadczeń.

- Znaczne poszerzenie katalogu odzyskiwanych świadczeń w ostatnich latach, przede wszystkim innych niż z ubezpieczeń społecznych (np. związanych z realizacją polityki prorodzinnej, tarcz antykryzysowych) wymaga skoncentrowania zadań w ramach jednej wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej ZUS – tłumaczy resort finansów (w uzasadnieniu projektu).

Czytaj więcej ZUS Zwrot zasiłku nawet za podpisy na fakturze Niedopuszczalne jest pobieranie świadczeń chorobowych, połączone z brakiem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia, przez osobę, która uzyskuje dochody z kontynuowanej działalności. Nawet gdyby w istotny sposób nie obciążały jej organizmu.

Odzyskiwanie zasiłków, emerytur, 800 plus

Po zmianie przepisów to dyrektor legnickiego oddziału ZUS będzie uprawniony do prowadzenia, na terenie całego kraju, egzekucji należności pieniężnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłku chorobowego) lub innych świadczeń wypłacanych przez ZUS (np. 800 plus), które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń. Omawiana modyfikacja będzie wprowadzana stopniowo. Legnicki oddział przejmie egzekucję świadczeń w postępowaniach wszczętych od dnia wejścia w życie zmian (mają zacząć obowiązywać 1 czerwca 2024 r.). Te wszczęte wcześniej – jeśli wciąż trwają – będą przejmowane stopniowo według kalendarza określonego w rozporządzeniu, w okresie od 1 listopada 2024 r. do 1 września 2025 r. Tak długie terminy przejściowe wynikają z tego, że przejąć trzeba będzie ok. 70 tys. spraw.