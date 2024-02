Tak wynika z założeń do projektu ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac rządu.

Reklama

Emerytura honorowa w ustawie

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy mogą liczyć na wyjątkową premię za wiek. Wysokość dodatkowej, honorowej emerytury jest różna, ponieważ zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ukończenia 100 lat. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie jest to 5540,25 zł brutto.

Problem w tym, że ta utrwalona i zgodna z oczekiwaniami społecznymi praktyka wynika z aktu prawa wewnętrznego (decyzji podjętej przez prezesa Rady Ministrów) sprzed kilkudziesięciu lat.

Dlatego projektodawcy chcą, aby zasady i tryb przyznawania świadczenia honorowego były uregulowane w ustawie. Jak bowiem tłumaczą, zarządzenia premiera i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty i nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli.

-To oznacza, że znikną ewentualne w wątpliwości co do podstawy prawnej przyznania takiego świadczenia, a sami uprawnieni zyskają w tym względzie większą pewność – wskazuje Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.