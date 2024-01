ZUS ogłosił nowy nabór wniosków o 800 plus. Od kiedy można składać dokumenty?

Przypomnijmy, iż od 1 stycznia 2024 świadczenie 800 plus zastąpiło dotychczasowe 500 plus. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów rodziny.

Wnioski o 800 plus na okres świadczeniowy 2024-2025

Od 1 lutego 2024 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.



- Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do przyjmowania wniosków, które będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na kilka sposobów. Tak jak w ubiegłym roku wnioski będzie można złożyć przez bezpłatną aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług elektronicznych PUE ZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Wnioski wyłącznie drogą elektroniczną

- Zachęcam do składania wniosków przez aplikację mZUS. Zawiera ona funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 800 plus. Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to klient może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient może je edytować – dodaje rzecznik.

Aplikację można używać na urządzeniach mobilnych - telefonach komórkowych i tabletach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Należy ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.