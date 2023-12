Dzięki nim z wcześniejszego świadczenia będą mogły skorzystać osoby, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 r.

Przypominajmy, że emerytura pomostowa umożliwia zakończenie aktywności zawodowej wcześniej niż w powszechnym wieku emerytalnym. Przysługuje ona osobom spełniającym określone warunki, w tym dotyczące terminów i okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Świadczenie zostało wprowadzone ponad 14 lat temu dla pracowników wykonujących prace w szkodliwym otoczeniu, u których z tego powodu wraz z wiekiem istotnie zmniejsza się możliwość realizowania dotychczasowych obowiązków. Obecnie prawo do pomostówki mają jednak wyłącznie osoby, które nie tylko wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ale także przepracowały jakiś czas w takich warunkach przed 1 stycznia 1999 r. Przyjęcie takiego wymogu spowodowało, że system miał do tej pory charakter wygasający. Wspomniana nowelizacja, z kolei usuwa ten wymóg. Efekt? Zmiana daje możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej osobom znacznie młodszym niż te obecnie korzystające z tego świadczenia. Przyszli emeryci nie będą musieli udowadniać, że wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 31 grudnia 1998 r. Osoby ubiegające się o emeryturę pomostową mogły rozpocząć wykonywanie takiej pracy dopiero po 31 grudnia 2008 r.

Dzięki zmianie przepisów prawo do pomostówki będą nabywały kolejne rocznik. Pozostałe warunki uprawniające do tego świadczenia pozostają bez zmian.

ZUS przewiduje, że liczba osób, które będą mogły przejść na emeryturę pomostową po uchyleniu wygasającego warunku, wyniesie: w 2024 r. –7,3 tys., w 2029 r. – 4,0 tys., a w 2033 r. – 4,8 tys.