Dla pozostałych czerwcowych emerytów jest to niekorzystne rozwiązanie. Dlatego eksperci już na etapie prac legislacyjnych podkreślali, że przepisy przejściowe w takim kształcie naruszają ustawę zasadniczą.

Na problem ich konstytucyjności zwrócił też uwagę rzecznik praw obywatelskich. Podkreślał, że ograniczenie nowej regulacji do emerytur z 2021 r. oraz na przyszłość jest niezrozumiałe. Podobne wątpliwości miał Sąd Okręgowy w Elblągu, który skierował w tej sprawie pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego (postanowienie z 26 maja 2022 r., sygn. akt IV U 23/22).

Teraz, z inicjatywy TK, w sprawę włączył się resort rodziny. W swoim piśmie wskazuje na skutki finansowe potencjalnego rozstrzygnięcia, w którym TK orzekłby o niekonstytucyjności przywołanych przepisów. Twierdzi w nim, powołując się na dane z ZUS, że prognozowane zwiększenie wydatków na emerytury z FUS w wyniku ewentualnych zmian wynikających z takiego orzeczenia wyniosłoby w latach 2024–2033 (w kwotach nominalnych) łącznie 2,8 mld zł. Przypomina też, że FUS jest funduszem deficytowym, wymagającym corocznej dotacji z budżetu państwa, więc każde dodatkowe zwiększenie wydatków ją podnosi.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Tomasz Lasocki, Wydział Prawa i Administracji UW

Już się zdarzało, że TK występował o ustalenie skutków finansowych potencjalnego rozstrzygnięcia. W tym przypadku uważam to jednak za zbędny zabieg. Jedynie wydłuża trwające postępowanie. Tym bardziej że te dane nie powinny w żaden sposób wpłynąć na ocenę konstytucyjności wprowadzonych rozwiązań. Istotą działalności Trybunału nie jest kalkulowanie skutków orzeczeń pod kątem obciążeń dla budżetu państwa, ponieważ jest to domeną parlamentu. Trzeba pamiętać, że rozstrzygając o prawach obywatelskich, TK nie może pozwolić na ich ograniczenie z powodu finansów państwa. Konstytucja nie przewiduje bowiem limitowania z tego powodu np. zasady równości. W tej konkretnej sprawie nie można też czynić zarzutu osobom, których dotyczy problem emerytur czerwcowych. Po pierwsze, państwo nie powinno zastawiać takich pułapek na obywateli niezależnie, czy mogli złożyć wniosek o emeryturę w innym miesiącu. Po drugie, renciści oraz beneficjenci świadczeń przedemerytalnych i emerytur pomostowych, którzy w czerwcu osiągali wiek emerytalny, oraz osoby uprawnione po nich do rent rodzinnych żadnego wyboru nie mieli. Po osiągnięciu wieku emerytalnego ZUS obliczał im świadczenie z mocy samej ustawy, wykorzystując gorszy wskaźnik waloryzacji. Powyższy przypadek pokazuje, że emeryci i renciści są raczej narzędziem do osiągania celów politycznych, a nie grupą, na której rządzącym naprawdę zależy. Bez problemu przed wyborami politycy są bowiem w stanie wypłacić czternastą emeryturę (jej koszt szacuje się na ponad 20 mld zł), która będzie przecież kosztować znacznie więcej niż niezałatwiony problem czerwcowych świadczeniobiorców.