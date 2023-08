Kolejne po trzynastce dodatkowe roczne świadczenie dla seniorów będzie już stałym elementem wsparcia seniorów. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ani deklaracji, żeby je otrzymać. Ma wynosić 1588,44 zł brutto, ale tylko wówczas, gdy emeryt lub rencista pobiera co miesiąc świadczenie w wysokości do 2900 zł. Przy świadczeniu między 2901 a 4438,44 zł brutto czternastka trafi do świadczeniobiorcy pomniejszona na zasadzie "złotówka za złotówkę". Ale warto zdać sobie sprawę, że od 14. emerytury zostanie pobrany podatek dochodowy (minister finansów nie zwolnił czternastek z PIT) i składka zdrowotna. Kwota "na rękę' będzie więc mniejsza.

Czternastka zostanie wypłacona wraz z emeryturą i rentą tą samą drogą co świadczenie główne (przelewem lub przekazem gotówkowym). Nie ma jednak jednego sztywnego terminu wypłaty czternastek wpisanego do ustawy. To minister ma decydować, w którym miesiącu pieniądze popłyną do seniorów. Jednego roku może to być wrzesień, innego - grudzień. Według słów minister Marleny Maląg z marca 2023, elastyczny zapis w sprawie czasu wypłaty czternastego świadczenia pozwoli wypłacać je w najbardziej odpowiednim momencie.

- Planujemy, że w 2023 r. czternastka wpłynie na konto seniorów na przełomie sierpnia i września - mówił w ubiegłym miesiącu premier Mateusz Morawiecki.

Jednak ZUS wciąż czeka na wyznaczenie przez rząd miesiąca wypłaty w rozporządzeniu. Wiadomo, że terminy przelewów z ZUS są stałe. Standardowo jest to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca (jeśli termin wypłaty wypada w dzień wolny od pracy, świadczenie jest wypłacane wcześniej). To oznacza, że pierwsze świadczenia powinny trafić na konta seniorów już pod koniec sierpnia. Tak było przed rokiem. Żeby tak się stało, ZUS musi mieć czas na przygotowanie się do zwiększonych wypłat.