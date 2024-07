Powstanie jak pole uprawne. Z dziećmi idziemy po śladach

I to niech będzie naszym protipem także dla was. Powązki Wojskowe to jest to, i tam właśnie jedziemy.

Nie udało się nam zaparkować bezpośrednio pod cmentarzem, zatrzymaliśmy się przy ulicy Ficowskiego, poety oraz powstańca warszawskiego, i była okazja, żeby w drodze, w cieniu drzew, poczytać jego wiersze z telefonu. Później mapa przy wejściu na Powązki z oznaczonymi kwaterami powstańców. „Prowadźcie” – poleciliśmy starszakom i Zoja z Władkiem ruszyli przodem; przypominali grających w tropy. Oczywiście nekropolia to nie plac zabaw, trzeba było powściągać naszą czwórkę, ale spoglądaliśmy na innych odwiedzających, czy nie przeszkadzają im rozbiegane dzieci, i w ich twarzach widzieliśmy życzliwość, a nieraz i coś więcej.

Dzieci spotykają żywą historię

Tu popołudniowy skwar nie był tak dotkliwy, po drzewach skakały wiewiórki, towarzyszyły nam wrony siwe, sroki czy sójki, pachniało eterycznymi drzewami iglastymi. Dzieci dały się ponieść rytmom wyznaczanym przez architekturę nekropolii i jej przyrodę i same z siebie zatrzymywały się przy grobach, które je zaintrygowały.

Tak opowiedzieliśmy historię Jana Lityńskiego. Jego nagrobek przypomina łamiące się tafle lodu, które w rzeczy samej pękły pod nim, kiedy na Narwi ratował psa. Dalej Modzelewski – nagrobek jak znak wiktorii, w kształcie dłoni pokazującej V. Albo prosty sześcian Adama Hanuszkiewicza. Dlaczego tam jest napisane „Umarł Hanuszkiewicz. Będzie nudno w teatrze”? Nie wiedzieliśmy, że chciał, aby tak mówiono o nim po śmierci, za to opowiedzieliśmy dzieciom, że aktorzy w jego inscenizacji „Balladyny” wjechali na scenę na motorynkach Hondy. Zoja, która czytała już ten dramat w szkole, nie mogła uwierzyć w „takie rzeczy”.

No i w końcu kwatery powstańców warszawskich. Najczęściej to szpalery brzozowych krzyży. Najstarsza córeczka przerabiała na polskim także „Kamienie na szaniec” i naprawdę, nic nie naciągamy, krążyła między nimi swoim charakterystycznym marszobiegiem, zafascynowana żywą historią, na wyciągnięcie ręki, na dotknięcie tabliczki na krzyżu.

Dzieci dały się ponieść rytmom wyznaczanym przez architekturę nekropolii i jej przyrodę i same z siebie zatrzymywały się przy grobach, które je zaintrygowały m.a. Goworscy

Szukała i znalazła „Zośkę”, „Alka”, „Rudego”, a nawet autora lektury Aleksandra Kamińskiego. Później sprawdzała w telefonie inne nazwiska i starała się je zapamiętać. Za nią pędziły Marianka i Ewusia, na dokładkę dołączyła wrona siwa, kracząc niemiłosiernie. Władek, nieco nadąsany, że to nie on jest tu odkrywcą, ruszył na własne poszukiwania i jak Wojski z „Pana Tadeusza”, co „zbierał muchomory”, natrafił na grobowiec… Bieruta.

Uprawiać to nie tylko pamiętać

Zbliżała się szesnasta i po pięciu godzinach, w tym prawie dwóch spędzonych na cmentarzu, wracamy. To był twórczy, przyjazny, rodzinny czas i jeszcze tego samego wieczora napisaliśmy na portalu społecznościowym:

„I wiecie, Powązki Wojskowe były dla dzieci najciekawszym, najmniej wymuszonym, najnaturalniejszym z miejsc pamięci w Warszawie”.

Ale nie to byłoby konkluzją spaceru, bo powyższe jest raczej sprawozdaniem z emocji wywołanych przez kontakt z czymś, co francuski historyk Pierre Nora nazywa żywą pamięcią. Niemniej to za mało, by wyciągać wnioski. Czekają nas za rok, dwa miejsca, w których teraz nie byliśmy albo z pewnych względów są dla dzieci jeszcze nie do obejrzenia i nie do opowiedzenia.

Czekają na nas i inne pomniki, stawiane niestety po to, żeby historię wyginać czy używać intencjonalnie. Trzeba przyjrzeć się naklejkom na samochodach i koszulkom z inskrypcją „1944 pamiętamy”. W końcu należy pytać o ofiarę cywilnych warszawiaków. A może to nie była ofiara, bo ta zakłada świadomą decyzję. W tym przypadku Hala Banacha, do której wrócimy, żeby spojrzeć na postaci kupujące „ziemniaczki młode”, będzie laboratorium słów. Zatem do konkluzji daleko. Na pewno jednak historię powstania będziemy „uprawiać” wspólnie z dziećmi i „razem z naszymi umarłymi”.

Marta Panas-Goworska Andrzej Goworski