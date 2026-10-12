Poseł Lewicy Tomasz Trela w programie Radia Zet przypomniał że w piątek komisja przyjęła sprawozdanie z prac ws. wstępnego wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Komisja opowiedziała się za pociągnięciem Adama Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej.

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Zbigniew Ziobro przed Trybunałem Stanu. Komisja zajmie się poprawionym wnioskiem

– Teraz będziemy się zajmować uzupełnionym wnioskiem o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Tu jest jedna odpowiedzialność karna za system Pegasus i Fundusz Sprawiedliwości, a druga konstytucyjna – przekazał poseł Trela.

Wniosek o postawienie Ziobry przed TS, pod którym podpisali się posłowie z klubów koalicji rządzącej KO, Lewicy, PSL, Polski 2050 i Centrum, został złożony do Sejmu w kwietniu. przez posła Jarosława Urbaniaka (KO). W lipcu Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej stwierdziła, że wniosek nie spełnia wymogów i w konsekwencji z wniosku usunięto zarzut założenia i kierowania przez Ziobrę zorganizowaną grupą przestępczą. Nieoficjalnie przyczyną usunięcia tego zapisu była opinia prawna prof. Huberta Izdebskiego wskazująca, że nie jest to delikt konstytucyjny.

Trela podkreślił w poniedziałek, że nie zapoznał się jeszcze z uzupełnionym wnioskiem ws. Ziobry. Z kolei przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik (KO) w ubiegłym tygodniu w rozmowie z wp.pl zapowiedział, że komisja zajmie się wnioskiem ws. Ziobry na następnym posiedzeniu Sejmu, które planowane jest między 20 a 23 października.

Fundusz Sprawiedliwości i Pegasus. Jakie zarzuty ciążą na Zbigniewie Ziobrze?

Pod koniec 2025 r. Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry. Prokuratura wydała wówczas postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w związku ze sprawą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura zarzuca mu m.in., że jako szef MS za czasów rządów PiS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Pod koniec listopada ub.r. prokurator generalny Waldemar Żurek powiadomił marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o zarzutach dla Ziobry. Prokuratura zaznaczyła wtedy, że powiadomienie to może się stać podstawą do rozważenia przez Sejm, czy opisane naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a w konsekwencji – czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Ziobry do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Jeszcze w grudniu ub.r. marszałek Sejmu poinformował, że koalicja rządowa zdecydowała o zebraniu podpisów pod wstępnym wnioskiem w tej sprawie. Do Sejmu wniosek trafił w połowie kwietnia. Przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował wówczas, że wniosek zawiera łącznie 51 zarzutów, w tym „25 dotyczących popełnienia deliktów konstytucyjnych oraz 26 związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstw pospolitych”.

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Posłowie koalicji rządzącej nie chcieli wówczas szeroko omawiać treści zarzutów wymienionych we wniosku. Szef klubu Polska 2050 Paweł Śliz poinformował jednak, że Ziobrze zarzuca się m.in. naruszenie art. 11 ust. 2 konstytucji, który stanowi, że finansowanie partii politycznych jest jawne, a także art. 32, który ustanawia zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji.

Zgodnie z procedurą wniosek o TS dla b. szefa MS został skierowany przez marszałka Sejmu do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Ta poddała go dyskusji i w lipcu stwierdziła, że wniosek ten nie spełnia wymogów i konieczne jest jego uzupełnienie. Na początku września marszałek Czarzasty poinformował, że wniosek dot. Ziobry zostanie przekazany posłowi Jarosławowi Urbaniakowi (KO).

Trybunał Stanu dla Ziobry. Ile głosów potrzeba w Sejmie?

Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu może być złożony marszałkowi Sejmu przez grupę co najmniej 115 posłów lub prezydenta. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawia Sejmowi sprawozdanie wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub występuje o umorzenie postępowania. Sejm podejmuje uchwałę o postawieniu danej osoby przed TS większością 3/5 głosów (276 posłów) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Sam Ziobro, pytany w kwietniu o zamiar postawienia go przed TS, powiedział, że nawet dzisiaj by przyjechał do Polski na warunkach, w których będzie mógł walczyć, pokazując fakty. – Tylko ja wiem, że oni chcą mnie pozbawić prawa do tego, abym bronił prawdy, abym pokazywał, jak ona wygląda – mówił pod adresem rządzących.

Były minister sprawiedliwości przebywał wówczas na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja – już po przegranych przez Orbana wyborach – b. szef MS poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Na początku lipca poinformowano, że Węgry cofnęły Ziobrze status uchodźcy oraz unieważniły jego dokumenty podróży.