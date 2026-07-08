„Nie mogę dłużej kontynuować swojej misji w zgodzie z moimi zasadami i przekonaniami” – stwierdził Alexandru Munteanu.
– Nie mogę dłużej kontynuować swojej misji w zgodzie z moimi zasadami i przekonaniami – stwierdził w krótkim wpisie w serwisie X Munteanu.
Jest doświadczonym ekonomistą i miał gruntownie reformować kraj, torując Mołdawii drogę do UE, ale w poniedziałek stwierdził, że otrzymał propozycję współpracy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku i zamierza udać się z wykładami do USA. Wraz z nim, w świetle prawa mołdawskiego, do dymisji podaje się cały rząd. W Kiszyniowie nikt nie ma jednak wątpliwości, że kluczem do zrozumienia sytuacji jest afera korupcyjna, która od tygodni zatruwa obóz rządzący.
W połowie czerwca dziennikarze śledczy ze znanego portalu Ziarul de Gardă (ZdG) ujawnili aferę, w centrum której znalazł się nieznany dotychczas szerszej opinii publicznej Dumitru Vangheli – prezes najważniejszej państwowej instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie ruchem lotniczym i kontrolą przestrzeni powietrznej, MoldATSA. Na stanowisko trafił już po wygranych przez ugrupowanie prezydent Mai Sandu, PAS, wyborach. Dziennikarzom nie chodziło tylko o to, że podniósł m.in. sobie wynagrodzenie do 110 tys. lejów mołdawskich (równowartość 23 tys. zł) w kraju z niemal dziesięciokrotnie niższą średnią krajową pensją. Okazało się, że człowiek, który zarządzał przestrzenią powietrzną, skłamał w swojej oficjalnej biografii, twierdząc, że zdobył wykształcenie oraz doświadczenie pilota w Air Canada. Tam dziennikarze usłyszeli zaprzeczenie tym informacjom. Nie widziano go też we wskazanej przez niego kanadyjskiej szkole lotniczej. Vangheli został zdymisjonowany i pociągnął za sobą polityków koalicji rządzącej, którzy rekomendowali go na to stanowisko.
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Przez to deputowany PAS Radu Marian zrezygnował z funkcji przewodniczącego parlamentarnej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów. Stanowisko stracił też Roman Cojuhari, który jako szef Agencji Własności Publicznej (APP) miał nadzorować proces rekrutacji do zarządu MoldATSA.
Prawdziwe trzęsienie ziemi w Kiszyniowie wywołał Dragoș Galbur, który stoi na czele nacjonalistycznej i opowiadającej się za zjednoczeniem z Rumunią Mołdawskiej Partii Narodowej. Ujawnił, że Anastasia Taburceanu, kuzynka prezydent Mai Sandu, również jest zatrudniona w MoldATSA i pobiera wynagrodzenie w wysokości 120 tys. lejów mołdawskich (ponad 25 tys. zł), czyli niemal sześciokrotnie wyższe niż pensja spokrewnionej z nią przywódczyni państwa mołdawskiego. Taburceanu również podała się do dymisji i tłumaczyła, że większość jej wynagrodzenia stanowiły dodatki i premie, które obiecała zwrócić. Oprócz tego była też zatrudniona przy rządowych projektach finansowanych przez UE. Pani prezydent odcięła się od swojej kuzynki i przekonywała, że nie wiedziała, gdzie była zatrudniona. – Niestety, w każdej albo prawie każdej rodzinie jest przynajmniej jedna osoba, która robi głupstwa i sprawia kłopoty – komentowała.
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Dziennikarze zdążyli jej zaś wyciągnąć to, że jej brat stoi na czele jednej z filii państwowej spółki energetycznej, ale tam już wydano oświadczenie, że pracuje w branży od niemal trzydziestu lat. Prześwietleniem zarządów spółek państwowych miał zająć się rząd Munteanu, ale podał się do dymisji.
– Dymisja rządu jest skutkiem nagromadzonych problemów i jednym z nich jest afera z udziałem krewnych prezydent Mai Sandu. Korupcja niestety wciąż zatruwa mołdawskie społeczeństwo, przedsiębiorstwa państwowe i cały system zarządzania krajem. To, co wyszło na jaw, jest jedynie kroplą w morzu. Podobna sytuacja jest niemal w każdej spółce państwowej – mówi „Rzeczpospolitej” Alexei Tulbure, kiszyniowski politolog i były ambasador Mołdawii przy ONZ. Jak twierdzi, służby antykorupcyjne nie „reagują jak należy” i „oglądają się na partię rządzącą”.
– Gdy pięć lat temu PAS objął władzę w kraju, Maia Sandu powiedziała, że „wszystko będzie inaczej”. Myśleliśmy, że będzie reforma systemu zarządzania krajem i odpolitycznienie instytucji antykorupcyjnych, tak jak to było w Polsce czy państwach bałtyckich. Niestety nic się nie zmieniło. To cios w naszą integrację europejską – dodaje.
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Uważa, że władze w Kiszyniowie jak najszybciej, we współpracy z instytucjami międzynarodowymi, muszą zdecydować się na utworzenie służby antykorupcyjnej całkowicie niezależnej od polityków.
– W przeciwnym wypadku może to źle się skończyć dla proeuropejskich sił w Mołdawii. Alternatywy nie mamy, bo pozostają partie prorosyjskie i zwolennicy zjednoczenia z Rumunią, na co nie ma zgody większości społeczeństwa – twierdzi Tulbure.
W przeszłości korupcja już doprowadzała do upadku proeuropejskiego rządu w Mołdawii (za czasów premiera Vlada Filata), a gdy w kraju wybuchła afera stulecia (związana z wyprowadzeniem z systemu bankowego miliarda dol.), kraj w rankingu Transparency International pod względem korupcji był na poziomie Etiopii i Dominikany. W zeszłorocznym zestawieniu Mołdawia co prawda wyprzedziła Węgry i Bułgarię, ale nadal ma przed sobą daleką drogę do poziomu Polski czy państw bałtyckich, nie wspominając już o Skandynawii czy Europie Zachodniej.
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