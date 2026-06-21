Adam Borowski podczas protestu przed wejściem do Prokuratury Krajowej w Warszawie. Obok niego Robert Bąkiewicz.
Kaczyński wskazał Adama Borowskiego jako kandydata na RPO, którego zgłosi PiS, w rozmowie z TV Republika podczas XXI Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”.
– My staniemy na głowie albo nawet, jak to się mówi, na uszach, żeby jednak w tym trochę tak rozsypującym się układzie w Sejmie jednak miał jakąś szansę, gorzej będzie z Senatem – powiedział prezes PiS. Jego zdaniem Polacy w czasach, gdy Adam Borowski byłby RPO, byliby „dużo bezpieczniejsi niż dzisiaj”.
Urodzony w 1955 r. Adam Borowski to działacz opozycji demokratycznej i niepodległościowej okresu PRL, wydawca i działacz społeczny. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, przewodnicząc komisji zakładowej w swoim miejscu pracy, a po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 14–15 grudnia 1981 r., zorganizował strajk. W 1989 r. wraz z Mirosławą Łątkowską założył Oficynę Wydawniczą Volumen i działał w środowiskach prawicowych oraz niepodległościowych, m.in. w Lidze Republikańskiej i Przymierzu Prawicy. W 1994 r. był jednym ze współzałożycieli, a od 2000 r. przewodniczącym Komitetu Polska-Czeczenia, zaś od listopada 2005 r. pełni funkcję Honorowego Konsula Czeczeńskiej Republiki Iczkerii w Polsce. Jest również przewodniczącym warszawskiego klubu „Gazety Polskiej”.
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W ostatnich latach Borowski angażował się w działalność polityczną po stronie prawicy: w wyborach w 2019 i 2023 r. bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy PiS, a w 2025 r. wszedł do komitetu poparcia Karola Nawrockiego. Głośnym echem odbiła się jego sprawa sądowa z Romanem Giertychem: Borowski miał przeprosić w mediach społecznościowych za słowa wypowiedziane na antenie Telewizji Republika w kontekście Giertycha i afery Polnordu, w których stwierdził, że polityk Koalicji Obywatelskiej jest mecenasem „współpracującym z przestępcami”. Nie zrobił tego i w styczniu 2026 r. został skazany na 6 miesięcy za niewykonanie wyroku. W obronie Borowskiego list otwarty wystosowało 25 działaczy opozycji antykomunistycznej okresu PRL, w tym Czesław Bielecki, Władysław Frasyniuk i Zbigniew Bujak.
Pięcioletnia kadencja obecnego RPO, prof. Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 r., kończy się 23 lipca. Termin zgłaszania kandydatur na jego następcę upływa 23 czerwca. Zgodnie z ustawą o RPO rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Ta sama osoba nie może być rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje.
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