W piątek Karol Nawrocki poinformował, że w związku ze zgodą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy „Bohaterów UPA” po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu. W odpowiedzi ukraińscy politycy zaczęli ogłaszać, że zrzekają się przyznanych im przez Polskę odznaczeń.

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Teraz prezydent po raz kolejny odniósł się do swojej decyzji. Jak zaznaczył, „próg bólu został przekroczony”.

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Karol Nawrocki: Jesteśmy dymnym narodem

Prezydent Karol Nawrocki podczas swojej wizyty na Śląsku zaznaczył, że „jesteśmy dumnym narodem i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników”. - I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego - dodał, podkreślając, że rozumie jednak czym jest "rosyjskie zagrożenie”.

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