Tusk odniósł się do doniesień o zarobkach Dawida Kacprzyka, radnego KO (odszedł już z tej partii) oraz doniesień portalu Zero o sytuacji w Szpitalu Południowym, gdzie osoby związane z KO miały być traktowane preferencyjnie.

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Donald Tusk: W sprawie kominów płacowych w szpitalach przyjęliśmy projekt ustawy

- Te dwie sprawy wymagają jednoznacznego komentarza. Po pierwsze od dłuższego czasu staramy się, nie budząc jakichś negatywnych emocji (...), zwracałem uwagę zarówno reprezentacji środowiska lekarskiego, jak i menadżerom, samorządom, które odpowiadają za prowadzenie szpitali, że ilość środków, które przeznacza się na wynagrodzenia jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do tego, co wydaje się na pacjentów. Nikogo nie obwiniam, ten system jest zwyrodniały (...). Dochodzi do sytuacji, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią 100 proc. wydatków szpitala – mówił premier.

Tusk zwrócił też uwagę, że „nie ma dostępu do informacji” ile zarabiają poszczególni lekarze.

- W sprawie tych kominów płacowych, jak wiecie wczoraj przyjęliśmy na rządzie projekt ustawy, który wreszcie umożliwi agencji rządowej w Ministerstwie Zdrowia kontrolowanie i nadzorowanie płac. Będzie to związane z konkretnymi osobami, stanowiskami – podkreślił szef rządu.

Donald Tusk o Szpitalu Południowym: Jeśli złamano prawo to będzie prokurator

- Druga sprawa to są ewentualne nadużycia i konflikty z prawem wprost. Zwróciłem się przed chwilą do NIK o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli, tam gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia – oświadczył. - Żeby mieć możliwie pełny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jeśli trzeba wnioski prawne, wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć, tych nadużyć o charakterze finansowym. Tam gdzie będą to uzasadnione sytuacje, będzie to owocowało także wnioskami prokuratorskimi - zapowiedział.

- Trzecia sprawa to są znajomości. Nie będę się bił w niczyją pierś - zastrzegł Tusk. - Dzisiaj na portalach, w mediach, pojawia się problem Szpitala Południowego i sugestie, że korzystano poza kolejnością, czy z jakimiś ułatwieniami z usług tego szpitala. I że dotyczy to jakichś polityków KO. Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji będzie musiał publicznie wytłumaczyć jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków (...) to musi być wyjaśnione do samego spodu. Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność. Jeśli złamano prawo to będzie prokurator. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów to będzie odpowiedzialność polityczna – zapowiedział szef rządu.

- Jest wystarczająco dużo sygnałów, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem podjęli już decyzje personalne w tej chwili, taka jest moja opinia - podsumował.

- Ta akacja kontrolna pozwoli nam zbudować, będę to osobiście nadzorował, możliwie szybki obraz zmian, które są konieczne i wtedy będę oczekiwał od wszystkich partii politycznych, od prezydenta i od samorządu lekarskiego, abyśmy wszyscy wspólnie mieli odwagę podjąć decyzje radykalne, żeby nie było już takich sytuacji – mówił też.

- Gdyby to był przypadek jakiejś grupy polityków, nawet jakbym ja miał za to zapłacić najwyższą cenę - pół biedy. Ale rozejrzyjcie się wszyscy dookoła. I zastanówcie się, czy rzeczywiście jest tak, że w innych miejscach wszystko gra. Że nigdy nie znaleźliście się w sytuacji, w której nie bylibyście świadkami, że znajomości rozstrzygają o tempie dostępu do lekarza i szpitala. System jest do zmiany, do radykalnej zmiany. (...) Tu nie powinno być sporów partyjnych. Te wynaturzenia nie mają koloru jednej partii, (...) są dość powszechne. Mam nadzieję, że ten dzwon alarmowy wystarczy, byśmy bez konfliktów ideologicznych, partyjnych naprawili ten system, nawet jeśli będą to decyzje niepopularne – zaapelował szef rządu.

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