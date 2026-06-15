W dniu, w którym Donald Trump obchodził 80. urodziny, a Amerykanie świętowali również Dzień Flagi, na terenie Białego Domu zorganizowano galę UFC Freedom 250. Wydarzenie odbyło się z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych.

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Wśród zaproszonych gości znalazł się także prezydent Karol Nawrocki. Telewizyjne kamery zarejestrowały moment, w którym podczas gali zamienił kilka słów z Donaldem Trumpem.

Rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem

Jak poinformował TVN24, nie było to jedyne spotkanie obu polityków tego wieczoru. Prezydent Nawrocki miał odbyć z Donaldem Trumpem również drugą rozmowę.

Jeszcze przed wizytą w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz informował podczas konferencji prasowej, że rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem będą dotyczyły najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem Polski, relacjami polsko-amerykańskimi oraz współpracą w obszarze energetyki i gospodarki. Wśród tematów miała znaleźć się także sprawa stałej obecności amerykańskich baz wojskowych na terytorium Polski.

Jak zapowiedział prezydencki minister, po powrocie do kraju Karol Nawrocki ma spotkać się z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Celem rozmowy będzie przekazanie informacji uzyskanych podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, między innymi dotyczących przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Marcin Przydacz o wojskach USA w Polsce

Przydacz podkreślił również, że deklaracja Donalda Trumpa dotycząca zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce o dodatkowe 5 tysięcy pozostaje aktualna. Zaznaczył jednak, że konieczne jest przełożenie tej zapowiedzi na konkretne decyzje podejmowane zarówno przez Pentagon, jak i polskie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jak dodał, dalsze zacieśnianie współpracy wojskowej między Warszawą a Waszyngtonem wymaga ścisłej koordynacji ze stroną rządową, przede wszystkim z resortem obrony. Podkreślił jednocześnie, że perspektywy rozwoju polsko-amerykańskiego partnerstwa, także w kontekście stałej obecności wojsk USA w Polsce, pozostają otwarte.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej zwrócił uwagę, że z rozmów prowadzonych z amerykańskimi partnerami wynika, iż ostateczna decyzja w sprawie zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce będzie należała do prezydenta Donalda Trumpa. W jego ocenie warto więc budować i utrzymywać dobre relacje osobiste z amerykańskim przywódcą. Wyraził również nadzieję, że stosowne decyzje zostaną ostatecznie podjęte.

Jak podkreśla Polsat News, podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych Karol Nawrocki spotkał się także z przedstawicielami najwyższych władz amerykańskich. Jak poinformował Marcin Przydacz, rozmowy odbyły się między innymi z sekretarzem energii Chrisem Wrightem oraz wiceprezydentem USA J.D. Vance’em. Na uroczystościach związanych z urodzinami Donalda Trumpa obecni byli również sekretarz stanu Marco Rubio oraz sekretarz obrony Pete Hegseth.