W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Onetu ankietowanych spytano „Czy poparliby nową inicjatywę polityczną Mateusza Morawieckiego (np. opartą na jego stowarzyszeniu)?”. Pytanie ma charakter hipotetyczny, ponieważ według deklaracji Mateusza Morawieckiego powołane przez niego Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma być podstawą do tworzenia partii, a jego działanie ma służyć zdobyciu nowych wyborców dla PiS. 21 kwietnia na wspólnej z Morawieckim konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że stowarzyszenie Morawieckiego wejdzie w skład Rady Eksperckiej tworzonej w ramach PiS.

Na pytanie zadane przez UCE Research pozytywnie odpowiedziało 26,8 proc. respondentów – tyle osób nie wyklucza poparcia dla ewentualnej inicjatywy politycznej Morawieckiego (zdecydowanie jest skłonnych poprzeć ją 9,1 proc. respondentów). Przeciw takiej inicjatywie opowiada się 49,5 proc. respondentów (29 proc. sprzeciwia się zdecydowanie), a 23,7 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród wyborców PiS inicjatywę Morawieckiego skłonnych jest poprzeć 56,6 proc. - wynika z sondażu (z czego 20,7 proc. „zdecydowanie” poparłoby taką inicjatywę). Przeciw jest 21,1 proc. respondentów, a 22,3 proc. wyborców PiS uczestniczących badaniu nie ma zdania w tej sprawie. Wynik ten wskazuje na to, że były premier w elektoracie własnej partii cieszy się dużą popularnością.

Morawiecki nie mógłby liczyć na poparcie wyborców KO i Nowej Lewicy. Wśród tych pierwszych przeciw jego ewentualnej inicjatywie byłoby 74,5 proc. badanych (54,7 proc. sprzeciwia się takiej inicjatywie zdecydowanie), wśród drugich – 75 proc. (51,4 proc. zdecydowanie). Na ewentualną inicjatywę polityczną Morawieckiego przychylnie patrzyłoby 11,3 proc. wyborców KO i 12,5 proc. wyborców Nowej Lewicy. Jeszcze bardziej krytycznie patrzą na taką potencjalną inicjatywę wyborcy Razem – negatywnie ocenia ją 88 proc. z nich (40 proc. - zdecydowanie negatywnie). Pozytywnie do takiej inicjatywy podeszłoby tylko 8 proc. wyborców partii Adriana Zandberga i Aleksandry Owcy.

Jeśli chodzi o wyborców pozostałych partii prawicowych zasiadających w parlamencie z sondażu wynika, że negatywnie o ewentualnej inicjatywie Morawieckiego wypowiada się 60,3 proc. wyborców Konfederacji Korony Polskiej (35,8 proc. ocenia ją zdecydowanie negatywnie) oraz 51 proc. wyborców Konfederacji (zdecydowanie negatywnie ocenia ją 27,9 proc. tych wyborców). Jednocześnie 29,9 proc. wyborców Konfederacji spojrzałoby na taką inicjatywę przychylnie (ale tylko 4,2 proc. zdecydowanie przychylnie). Pozytywnie o takiej inicjatywie wypowiada się też 26,4 proc. wyborców Konfederacji Korony Polskiej (9,4 proc. z nich oceniłoby taką inicjatywę zdecydowanie pozytywnie).

Co ciekawe pozytywnie o ewentualnej inicjatywie Morawieckiego wypowiada się co drugi wyborca sympatyzujący z klubem Centrum, który powstał w wyniku podziału Polski 2050. W tej grupie negatywnie taką inicjatywę oceniłoby 33,3 proc. badanych. Ewentualną inicjatywę byłego premiera pozytywnie postrzegałoby też 31,2 proc. wyborców Polski 2050 (43,7 proc. wyborców tej partii ma negatywny stosunek do takiej inicjatywy.

Spośród wyborców PSL do ewentualnej inicjatywy wiceprezesa PiS podeszłoby pozytywnie 29,5 proc. badanych. Negatywny stosunek ma do takiej inicjatywy 58,8 proc. wyborców ludowców.

Wśród wyborców, którzy nie deklarują poparcia dla żadnej partii potencjalną inicjatywę polityczną Morawieckiego pozytywnie przyjęłoby 6,8 proc. badanych, 37,2 proc. miałoby do niej stosunek negatywny. 55,9 proc. respondentów z tej grupy nie potrafi określić swojego stosunku do takiej inicjatywy.

Sondaż przeprowadzono w dniach 20-21 kwietnia metodą CAWI (wspomagane komputerowo ankiety internetowe) na ogólnopolskiej próbie 1 004 Polaków w wieku 18-80 lat.