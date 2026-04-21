Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela opublikowało oświadczenie, w którym w bardzo ostrych słowach odniosło się do polskiego posła Konrada Berkowicza. W komunikacie pojawiły się zarzuty dotyczące jego wcześniejszych wypowiedzi i postaw, które – według izraelskiej dyplomacji – miały mieć charakter budzący poważne zastrzeżenia.

Izrael atakuje posła Konrada Berkowicza

„Dla takiej osoby nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski” – przekazano w oświadczeniu. MSZ Izraela wezwało jednocześnie polskie władze do szybkiej i zdecydowanej reakcji.

Według izraelskiego resortu, Konrad Berkowicz ma „wątpliwą kartę”, którą wiąże się m.in. z publicznymi wypowiedziami interpretowanymi jako kontrowersyjne w kontekście nazizmu i antysemityzmu. W komunikacie podkreślono również, że historia Europy, w tym Polski, „pokazała, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm”.

Do wpisu odniósł się sam zainteresowany. „Nie będziecie dyktować polskim władzom, co powinny, a czego nie powinny robić. Polska nie jest i nie będzie waszą kolonią. Zajmijcie się prawdziwymi nazistami w swoim rządzie i swoim premierem — kryminalistą i ludobójczym mordercą Benjaminem Netanjahu. Historia was osądzi, a Bóg was ukarze” – napisał w odpowiedzi poseł Berkowicz.

Izraelska flaga ze swastyką w polskim Sejmie

Chodzi o wydarzenia, które miały miejsce podczas posiedzenia Sejmu 14 kwietnia. Wystąpienie posła Konrada Berkowicza dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie, zakończyło się prezentacją rekwizytu – wydruku flagi Izraela, na którym zamiast Gwiazdy Dawida umieszczono symbol swastyki. Wystąpienie zostało przerwane, a atmosfera na sali uległa znacznemu zaostrzeniu.

Berkowicz w dalszej części wypowiedzi kontynuował krytykę izraelskiej polityki, używając bardzo ostrych sformułowań, w tym porównań historycznych, które dodatkowo zwiększyły skalę kontrowersji.

Po zakończeniu obrad sprawa została szeroko skomentowana przez przedstawicieli władz. Prezydium Sejmu zapowiedziało podjęcie działań dyscyplinarnych wobec posła, a marszałek Sejmu skierował sprawę do odpowiednich organów.

Do zdarzenia odniosło się także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela, które w ostrym komunikacie potępiło działania posła, uznając je za niedopuszczalne w debacie publicznej i godzące w pamięć historyczną. W podobnym tonie wypowiedziała się również ambasada Izraela w Warszawie.