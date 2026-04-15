Podczas wtorkowych obrad Sejmu Konrad Berkowicz został dopuszczony do głosu w ramach tzw. wniosków formalnych. Z sejmowej mównicy zarzucił Izraelowi przeprowadzanie ataków z użyciem zakazanych bomb fosforowych. Mówił też o cierpieniach ludności cywilnej spowodowanych tymi atakami.

- Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, Izrael to nowa III Rzesza – powiedział poseł Konfederacji, a następnie rozwinął wydrukowaną zniekształconą izraelską flagę, na której w miejscu gwiazdy Dawida widniała niebieska swastyka - symbol nazistowskich Niemiec. - Izrael to nowa Trzecia Rzesza. Tak właśnie powinna wyglądać flaga Izraela – oświadczył Berkowicz.

Incydent spotkał się z reakcją ambasadora Izraela w Polsce. „Wstyd, wstyd, wstyd! Może nawet wy zauważyliście, że nami Żydami nie można już tak łatwo pomiatać? Bronimy się z całą mocą, nie przepraszając za to. Wspieramy naszych przyjaciół i wiemy jak walczyć i pokonywać naszego wroga" - napisał Rose na portalu X w odpowiedzi na post Sławomira Mentzena, który udostępnił nagranie z wystąpieniem Berkowicza w Sejmie.

Marszałek Czarzasty: Berkowicz dopuścił się przestępstw

Dziś po południu Kancelaria Sejmu poinformowała, że marszałek Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Konrada Berkowicza. W jego ocenie poseł podczas obrad Sejmu dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu, które stanowią przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z art. 137 § 2 i art. 256 § 2 Kodeksu karnego. Grozi za nie kara nawet do 3 lat więzienia.

Marszałek Sejmu podkreślił, że w ten sposób doszło do „znieważenia flagi państwa, z którym Polska pozostaje w stosunkach dyplomatycznych, wyjątkowo doświadczonego dramatycznymi wydarzeniami Holokaustu. Zachowanie to jest szczególnie oburzające, gdyż nastąpiło w Dniu Pamięci Holokaustu, który przypomina o tragedii milionów żydowskich ofiar niemieckiego nazizmu” – zaznaczył w zawiadomieniu do prokuratury. Do pisma dołączone zostały dowody w postaci wyciągu ze stenogramu posiedzenia Sejmu oraz nagranie wypowiedzi posła.