Wybory parlamentarne na Węgrzech z 12 kwietnia zakończyły się wyraźną porażką Orbána i Fideszu. Po 16 latach nieprzerwanych rządów na partię węgierskiego premiera zagłosowało 39,47 proc. uczestników wyborów, a na opozycyjną Tiszę Pétera Magyara – 52,21 proc. Taki wynik przełożył się na 140 mandatów dla Tiszy (w 199-osobowym parlamencie, większość konstytucyjna to 133 mandaty) i 53 mandaty dla Fideszu. Do parlamentu weszła jeszcze skrajnie prawicowa partia Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazánk), która zdobyła 6 mandatów.

Jak polska prawica wspierała Viktora Orbána przed wyborami na Węgrzech

Przed wyborami Orbán uzyskał jednoznaczne wsparcie m.in. od obecnej administracji USA – do głosowania na partię premiera Węgier wezwał Donald Trump, a w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej Węgry odwiedził J.D. Vance, który wziął m.in. udział w wiecu Orbána.

Fidesz i Orbán uzyskali też przed wyborami wsparcie polskiej prawicy. Pod koniec marca z wizytą na Węgry udał się Karol Nawrocki, który w grudniu 2025 roku zrezygnował ze spotkania z premierem Węgier po tym jak ten spotkał się z Władimirem Putinem. Przed wyborami Nawrocki spotkał się jednak z Orbánem, którego kancelaria publikowała później wspólne zdjęcia polskiego prezydenta i węgierskiego premiera.

21 marca w Budapeszcie odbyła się konferencja CPAC, którą powszechnie odbierano jako wsparcie międzynarodowej prawicy dla Orbána. W konferencji wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił przed wyborami wywiadu węgierskiemu, prorządowemu tygodnikowi „Mandiner”, w którym mówił, że stawką wyborów jest kształt UE. Kaczyński krytykował też obecny polski rząd za podejmowanie działań, które – w jego ocenie – miały utrudnić wygraną węgierskiemu premierowi. Mówił również o presji instytucji unijnych oraz m.in. Niemiec, które miały próbować wpłynąć – w niekorzystny dla Orbána sposób – na wynik węgierskich wyborów.

Wsparcie polskiej prawicy dla Orbána spotkało się z krytyczną oceną polityków koalicji rządzącej – głównie ze względu na bliskie stosunki premiera Węgier i jego rządu z Rosją. W czasie kampanii wyborczej dziennikarze śledczy ujawnili m.in. że szef MSZ Węgier, Péter Szijjártó informował szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa o przebiegu szczytów UE. Węgry miały też konsultować z Rosją m.in. stanowisko ws. antyrosyjskich sankcji. Bloomberg ujawnił też rozmowę Orbána z Władimirem Putinem w czasie której premier Węgier zadeklarował, że jest gotów pomóc Rosji w każdej kwestii i przywołał w tym kontekście bajkę Ezopa o myszy i lwie (bajka opowiada o tym, jak mysz, której lew darował życie, odwdzięczyła mu się, uwalniając go z więzów, gdy został schwytany w siatkę przez myśliwego) Po publikacji Bloomberga Donald Tusk pytał Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego czy popierają premiera Węgier w takiej polityce.

Orbán zablokował też wartą 90 mld euro pożyczkę dla Ukrainy, której celem jest uratowanie ukraińskich finansów publicznych przed załamaniem (w związku z obciążeniem ukraińskiego budżetu kosztami wojny obronnej z Rosją). W kampanii wyborczej zapowiadał, że Węgry pod jego rządami zablokują wejście Ukrainy do UE.

Sondaż: 62 proc. ankietowanych powyżej 50. roku życia uważa, że polska prawica popełniła błąd, wspierając Viktora Orbána

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – politycy PiS i Konfederacji popełnili błąd, otwarcie popierając Viktora Orbána przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech?

Czy Pani/Pana zdaniem politycy PiS i Konfederacji popełnili błąd, otwarcie popierając Viktora Orbána przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech?

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 55,5 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 21,8 proc. respondentów.

22,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Udzielenie poparcia było błędem według blisko trzech na pięciu mężczyzn (58 proc.) i nieco ponad połowy kobiet (53 proc.). Częściej niż pozostali otwarte wsparcie Viktora Orbána negatywnie postrzegają osoby po pięćdziesiątym roku życia (62 proc.) i posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (61 proc.). Takie zdanie podziela co trzeci badany z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (65 proc.) – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.