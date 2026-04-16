Co ciekawe, informacje o planowanej wizycie pojawiły się najpierw na stronie internetowej urzędu miasta Gdańska, mimo że oficjalny komunikat w tej sprawie nie został jeszcze opublikowany. Przedstawiciele urzędu podkreślają jednak, że wyjazd został już potwierdzony w dwóch niezależnych źródłach – jednym polskim i jednym francuskim.

Emmanuel Macron był już w Polsce w 2020 oraz 2024 roku, jednak nigdy wcześniej nie odwiedził Gdańska. Tym razem wizyta w stolicy Pomorza ma związek z rocznicą podpisania traktatu w Nancy, a także z udziałem w ceremonii wręczenia Nagrody im. Bronisława Geremka, przyznawanej za rozwój relacji polsko-francuskich. Inicjatywa ta jest wspólnym przedsięwzięciem resortów spraw zagranicznych obu państw.

Wizyta Emmanuela Macrona w Gdańsku o charakterze państwowym

Odwiedziny prezydenta Francji będą miały oficjalny, państwowy charakter. Program rozpocznie się od uroczystości na Cmentarzu Francuskim na Siedlcach – miejscu spoczynku licznych francuskich jeńców i żołnierzy, gdzie pochowanych jest około 1,5 tysiąca osób, co czyni go największą tego typu nekropolią poza Francją. Co ciekawe, Siedlce to osiedle, z którego pochodzi prezydent Karol Nawrocki.

Podczas pobytu w Gdańsku Macron ma również odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności, Dwór Artusa, a niewykluczone, że także Ratusz Głównego Miasta. W planach jest także spotkanie z Donaldem Tuskiem, podczas którego rozmowy mają dotyczyć m.in. bezpieczeństwa i współpracy obronnej.

Porozumienie Polski i Francji w Nancy

W maju ubiegłego roku Polska i Francja podpisały w Nancy traktat o wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa, obejmujący m.in. zapis o wsparciu wojskowym w przypadku ataku. Wcześniej podobne porozumienie Francja zawarła jedynie z Niemcami.

Samo Nancy ma dla relacji polsko-francuskich znaczenie symboliczne – to właśnie tam w 1736 roku osiadł po wygnaniu z Polski Stanisław Leszczyński, były król Polski i teść Ludwika XV, który otrzymał tytuł księcia Lotaryngii.