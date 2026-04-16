12:01 Konkurencyjną wobec „maślarzy” jest w PiS frakcja tzw. harcerzy

To właśnie frakcja Mateusza Morawieckiego. Do stowarzyszenia założonego przez byłego premiera dołączają właśnie przedstawiciele tej frakcji.

12:00 Pojawiają się nieoficjalne doniesienia, że Kaczyński zagroził członkom, którzy dołączą do stowarzyszenia Morawieckiego, że nie znajdą się na listach wyborczych

Takie informacje przekazują przedstawiciele wspomnianej wyżej frakcji „maślarzy”.

11:46 Niezadowolenia z założenia stowarzyszenia przez Morawieckiego nie kryją przedstawiciele tzw. maślarzy

Jeden z liderów frakcji, do której należy m.in. kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek napisał w serwisie X m.in. że „gdzie prawica się dzieli, tam Tusk się weseli”. Z wpisu wynika, że zarzuca Morawieckiemu „przedłożenie prywatnych ambicji nad interes Rzeczpospolitej”.

11:23 Dlaczego Morawiecki powołuje stowarzyszenie właśnie teraz? O tym w komentarzu pisze Artur Bartkiewicz

PiS nie jest już wcale partią całego prawicowego obozu, lecz reprezentuje jego część. A skoro tak, to naturalne jest, że w samym PiS jedność przestaje być dla jego ambitnych członków bezwzględną wartością, bo członkostwo w PiS nie oznacza już bycia baronem czy hrabią w wielkim królestwie prawicy, lecz raczej kasztelanem w jednym z trzech prawicowych księstw. A skoro tak – to czy nie lepiej zostać czwartym księciem? - pisze publicysta „Rzeczpospolitej”.

11:14 Konferencja została jednak zwołana dzień po tym, gdy pojawiła się informacja o założeniu przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus

Stowarzyszenie zostało powołane mimo że sprzeciwiać się miał temu prezes PiS Jarosław Kaczyński. W skład stowarzyszenia weszło jak dotąd niemal 40 polityków, w większości posłów PiS.

11:09 Doniesienia medialne wskazują, że konferencja będzie poświęcona brakowi wpłat od polityków PiS na rzecz partii

Po utracie przez PiS subwencji i dużej części dotacji z budżetu w związku z odrzuceniem sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS, Jarosław Kaczyński wezwał posłów i senatorów do wpłat na rzecz partii w wysokości 1 tysiąca złotych miesięcznie, a europosłów – do wpłat w wysokości 5 tysięcy złotych miesięcznie.

11:08 Na godzinę 13 konferencję prasową zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński

W konferencji ma też wziąć udział Henryk Kowalczyk, skarbnik PiS.