„Szanowny Panie Prezydencie, dziękuję za poparcie projektu Polski 2050 podniesienia drugiego progu podatkowego – to dobre rozwiązanie dla ludzi i polskich rodzin. To aż do 4 tysięcy złotych realnie w portfelach obywateli. Jesteśmy formacją odpowiedzialną. Dlatego składamy projekty ustaw wyłącznie w oparciu o odpowiedzialny fiskalizm” – napisała, odpowiadając na wpis Karola Nawrockiego.

Projekt prezydenta Karola Nawrockiego

W czwartek prezydent Nawrocki oświadczył, że propozycja Polski 2050 podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tys. zł, to dobra inicjatywa, którą popiera. Dodał zarazem, że takie rozwiązanie przewiduje też jego projekt ustawy, który trafił „do sejmowej zamrażarki”.

Prezydencki projekt zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił do Sejmu w sierpniu ub.r. Jak informowała wówczas Kancelaria Prezydenta RP, proponowane przez prezydenta zmiany dotyczą m.in. zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci oraz właśnie podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł.

W połowie marca br. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że dwa prezydenckie projekty, w tym ten nowelizujący ustawę o podatku PIT, zostały skierowane do pierwszego czytania. Dodał, że „żaden projekt nie jest w zamrażarce”.

Janusz Kowalski zarzuca koalicji blokowanie projektu

Do wpisu odniósł się także poseł PiS Janusz Kowalski. „Od 248 dni koalicja rządowa blokuje prodemograficzny projekt ustawy prezydenta Karola Nawrockiego »PIT 0 proc.« dla milionów rodzin zawierający również rozwiązanie podnoszące drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. Od wielu lat nie było ważniejszego dla polskich rodzin projektu ustawy!” – napisał.

Projekt podniesienia progu podatkowego

Podwyższenie drugiego progu podatkowego zakłada projekt noweli złożony w Sejmie przez klub Polska 2050. Autorzy uzasadniali, że ma to odciążyć klasę średnią, a utrzymanie obecnego progu stanowi swoistą karę za zaradność i aktywność zawodową. Podnosili też argument, że liczba podatników objętych drugim progiem dynamicznie rośnie i może w najbliższych latach sięgnąć nawet 2,5-3 mln osób, czyli nawet 10 proc. osób pracujących.

Obecnie pierwszy próg podatkowy dla dochodu do 120 tys. zł wynosi 12 proc., a drugi – dla dochodu powyżej 120 tys. zł – 32 proc. Projekt Polski 2050 zakładał opodatkowanie dochodów do 140 tys. 12-procentową stawką, od której odliczana byłaby kwota zmniejszająca 3 600 zł, powyżej 140 tys. obowiązywałby drugi próg.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przedstawiając projekt, mówiła, że „propozycja przywraca elementarną sprawiedliwość w systemie podatkowym”, a propozycja ma też na celu ograniczenie rozwoju szarej strefy, zachęcając do uczciwego rozliczania dochodów.

Drugi próg podatkowy

Drugi próg podatkowy obowiązuje od 2022 r. i nie był waloryzowany. Według projektu Polski 2050 zmiana miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.