Protest rolników ma się odbyć w piątek 17 kwietnia o godzinie 12 przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Protest rolników w Warszawie. Jakie są ich żądania?

O powody protestu portal Farmer.pl zapytał rolniczkę z województwa zachodniopomorskiego. Jak mówi Marta Szydlik, głównym problemem są zbyt krótkie terminy zakończenia inwestycji realizowanych w ramach KPO. Program inwestycyjny miał przyspieszyć rozwój gospodarstw i przetwórstwa. Rolniczka planowała zakup samochodu dostawczego, chłodni oraz urządzeń do etykietowania produktów, ale nie jest w stanie zrobić tego w obecnie obowiązującym terminie, przypadającym na koniec kwietnia.

– Mówiono nam, że będzie sierpień i że terminy będą wydłużane stopniowo, co miesiąc. Tylko że mamy połowę kwietnia i nic się nie zmienia – zaznacza rolniczka Marta Szydlik.

Rolnicy chcą wydłużenia terminu realizacji inwestycji co najmniej do czerwca, a najlepiej do sierpnia. W przeciwnym razie część projektów nie zostanie zrealizowana, a rolnicy będą zmuszeni sami pokryć koszty rozpoczętych inwestycji.

