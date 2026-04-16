Pytany o reakcję premiera Donalda Tuska, Miszalski stwierdził, że ma „pełne wsparcie całej KO i premiera”. – Natomiast to jest jednak sprawa lokalna i w dużej mierze wpływ polityków ogólnopolskich na to, co myślą krakowianie jest ograniczony – stwierdził. Odniósł się do rządów poprzedniego prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego – Po 22 latach rządów poprzedniego prezydenta nie da się w dwa lata pokazać wszystkich efektów zmian – powiedział Miszalski Onetowi.

Pytany o to, czy „po ludzku” boi się, że może przestać być prezydentem już w tym roku, Miszalski odpowiedział: „tak po ludzku to po prostu robię swoją robotę”. – Wiem, że przez te dwa lata ciężko pracowałem, ale to nie wystarczy. Dodał, że „wierzy w mądrość mieszkańców Krakowa, w chęć stabilizacji, w chęć rozliczenia prezydenta, ale po pełnej kadencji”.

Miszalski tłumaczył w rozmowie z Onetem, że władze miasta wprowadziły „szereg trudnych i niepopularnych decyzji, popełniając przy tym błędy i nie tłumacząc, dlaczego sytuacja finansowa nas do tego zmusiła”. Dodaje jednak, że „chęć przeprowadzenia referendum była w moich oponentach politycznych od pierwszego dnia po wyborach”. – W mieście liczącym ok. milion mieszkańców, tuż po wdrożeniu Strefy Czystego Transportu, podwyżce cen biletów i zmianie zasad parkowania, dużo łatwiej znaleźć 100 tys. osób, które są niezadowolone, popierają środowiska prawicowe lub są przeciw KO. To nie jest jeszcze dowód, że większość mieszkańców jest niezadowolona, tylko że udało się uzyskać minimalny próg potrzebny, by doprowadzić do referendum – tłumaczył Miszalski w rozmowie z Onetem.

Strefa Czystego Transportu. Aleksander Miszalski przyznaje, że to błąd. „Zrobiła się kumulacja”

Pytany o to, czy wprowadzenie Strefy Czystego Transportu było błędem, Miszalski odparł, że to jest błąd, „nie tylko komunikacyjny, ale merytoryczny”. – W tym sensie, że wraz z wprowadzeniem SCT zapowiedzieliśmy zmianę cen biletów komunikacji miejskiej oraz wydłużenie godzin płatnego parkowania. I mimo że każda z tych zmian osobno nie jest aż tak dotkliwa dla mieszkańców, bo ze strefy czystego transportu są zwolnieni krakowianie, bilety miesięczne podrożały ostatecznie o 10 zł, a z opłat za parkowanie w niedzielę mieszkańcy są zwolnieni, to może tych zmian było naraz za dużo. Zrobiła się wielka kumulacja. – Tu chyba zawiódł mnie na chwilę instynkt polityczny – stwierdził prezydent Krakowa.

Miszalski został prezydentem Krakowa w kwietniu 2024. W II turze wyborów zdobył 133 703 głosy. Przeciwnicy zarzucali Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Nie podobały im się również sposób wprowadzenia i zasady strefy czystego transportu (SCT), podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego parkowania i wprowadzenie opłat za parkowanie w niedziele.

Nie doszło do referendum ws. odwołania Jacka Majchrowskiego w 2016 r.

W przeszłości – w 2016 r. – w Krakowie była już inicjatywa referendum odwołującego włodarza miasta – dotyczyła ona prezydenta Jacka Majchrowskiego. Do głosowania jednak nie doszło, ponieważ inicjatorom akcji nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów pod wnioskiem o organizację referendum.

Aby obecne referendum ws. odwołania prezydenta było ważne, udział w nim musi wziąć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku Rady Miasta Krakowa liczba ta wynosi 179 792.

Referendum odbędzie się w ponad 400 stałych obwodach na terenie całego Krakowa. Poza tym, w zależności od potrzeb, wyznaczone zostaną dodatkowe obwody, np. w szpitalach, domach opieki, aresztach śledczych.