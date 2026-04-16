W czwartek złoty złapał zadyszkę, notując niewielkie spadki względem kluczowych walut. Przed południem kurs dolara do złotego umocnił się do poziomu 3,60 zł. Mniejsze zmiany notuje euro, które jest wyceniane na ok. 4,24 zł, nieznacznie wyżej niż dzień wcześniej. Bardziej stabilny jest frank szwajcarski, za którego płacono nieco ponad 4,59 zł.

Nadzieja na trwały rozejm na Bliskim Wschodzie

Czwartkowe cofnięcie złotego wynika bardziej z chęci odreagowania ostatnich spadków dolara na globalnym rynku niż ze schłodzenia nastrojów na rynkach. W dalszym ciągu inwestorzy wydają się pozytywnie nastawieni do ryzykownych aktywów, w oczekiwaniu na trwały rozejm na Bliskim Wschodzie. Rynki wydają się przekonane, że wojna na Bliskim Wschodzie to już historia, czemu sprzyjają doniesienia o planach przedłużenia zawieszenia broni w celu wynegocjowania porozumienia pokojowego przez USA i Iran. – Globalny sentyment pozostaje w układzie risk-on na fali rosnących nadziei na porozumienie USA–Iran – wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ. – Klimat na rynkach globalnych pozostaje sprzyjający ryzykownym aktywom, czyli również walutom EM/CEE – dodaje.