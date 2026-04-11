W poprzednim sondażu tej pracowni, przeprowadzonym pod koniec lutego, Koalicja Obywatelska legitymowała się poparciem 34,25 proc. ankietowanych. Obecnie na największe ugrupowanie koalicji rządowej głosować chce 35,75 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost poparcia o 1,5 pkt. proc. i najlepszy wynik w historii badań preferencji wyborczych Instytutu Pollster.

KO powiększyła swoją przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Poparcie dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego zmniejszyło się z 28,45 proc. do 27,28 proc. Na trzecim miejscu umocniła się Konfederacja, na którą chce głosować dokładnie 12 proc. respondentów – o 0,94 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Na czwarte miejsce awansowała natomiast Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna zanotowała spadek poparcia o 0,28 pkt. proc., do 7,04 proc., ale i tak wyprzedziła Nową Lewicę. Elektorat tej ostatniej w ciągu ostatniego miesiąca skurczył się najmocniej. Na przełomie lutego i marca na formację Włodzimierza Czarzastego chciało głosować 7,69 proc. pytanych, teraz 5,97 proc. (spadek o 1,72 pkt. proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyła tym razem Partia Razem. W najnowszym sondażu dla „SE” wskazało ją 4,72 proc. zdecydowanych wyborców, co oznacza spadek poparcia o 0,29 pkt. proc. Po raz kolejny lepszy wynik w kolejnym badaniu zanotowało natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe. Przed miesiącem głos na ludowców deklarowało 3,22 proc. ankietowanych, obecnie – 3,86 proc. (wzrost o 0,64 pkt. proc.). Nadal jednak PSL nie brałoby udziału w podziale mandatów w Sejmie, podobnie jak jego koalicjant w poprzednich wyborach, Polska 2050. Poparcie dla partii, której nowym liderem została niedawno Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, stopniało do 1,75 proc. (spadek o 0,86 pkt. proc.).

Choć więc poparcie dla KO jest rekordowe w historii pomiarów Instytutu Pollster, to łącznie koalicja rządowa notuje stabilny odsetek wskazań. Miesiąc temu na cztery ugrupowania koalicji (KO, Nowa Lewica, PSL, Polska 2050) chciało zagłosować 47,77 proc. ankietowanych, teraz to 47,33 proc. Z kolei na przełomie ubiegłego i bieżącego roku było to 45,89 proc.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na inną partię, spoza wymienionych, głos oddałoby 1,63 proc. zdeklarowanych wyborców.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony w dniach 2-3 marca metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków.