W piątek mija 16 lat od katastrofy samolotu Tu-154M. W tragedii zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także przedstawiciele władz państwowych i dowódcy wojskowi.

Upamiętniono ofiary katastrofy smoleńskiej

W związku z rocznicą katastrofy smoleńskiej, prezydent Karol Nawrocki oraz politycy PiS – w tym prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński – wzięli udział w uroczystym apelu pamięci przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Wcześniej w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu odbyła się msza św. w intencji ofiar.

Pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej, który znajduje się na stołecznym Cmentarzu Wojskowym na Powązkach kwiaty złożyli zaś m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Uroczystości rocznicowe odbyły się również w Krakowie. Na Cmentarzu Rakowickim głos zabrał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

16 lat od katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku

Szesnaście lat temu – 10 kwietnia 2010 r. – w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób. Wśród nich byli m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią i ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Samolot Tu-154M wystartował z warszawskiego lotniska tuż przed godziną 7.30 i leciał do Smoleńska, skąd członkowie delegacji samochodami mieli udać się do Katynia, gdzie na godz. 9.30 planowane były uroczystości rocznicowe.

O godzinie 8.41. samolot rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. Zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie: 89 członków delegacji i siedem osób wchodzących w skład załogi samolotu. Tego samego dnia ogłoszona została żałoba narodowa, która trwała do 18 kwietnia.

17 kwietnia na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyły się państwowe uroczystości żałobne ku czci ofiar katastrofy. 18 kwietnia para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy spoczęli w krypcie Katedry na Wawelu. Pogrzeby ofiar katastrofy smoleńskiej odbywały się do 28 kwietnia.