Co znaczy ostatni ruch Mateusza Morawieckiego? Jak wygląda dziś sytuacja prezydenta Nawrockiego? O tym wszystkim w nowym odcinku podcastu "Polityczne Michałki".

Morawiecki nie wychodzi z PiS. Buduje alternatywę w środku

Pierwsza część rozmowy skupia się na sytuacji Mateusza Morawieckiego i jego pozycji po decyzji Jarosława Kaczyńskiego, by postawić na Przemysława Czarnka. Michał Szułdrzyński, naczelny „Rzeczpospolitej” w rozmowie zwraca uwagę na wyraźny dwugłos między Morawieckim a Czarnkiem choćby w sprawie projektu SAFE: z jednej strony były premier sygnalizuje gotowość poparcia wersji Władysława Kosiniaka-Kamysza, z drugiej Czarnek się od tego odcina. Kolejnym elementem tej układanki jest niedawny wywiad Morawieckiego, w którym chwali lidera PSL Władysława Kosiniak-Kamysza oraz debata Morawiecki–Kosiniak-Kamysz.

Kolanko przekonuje jednak, że to nie jest scenariusz wyjścia z partii realizowany przez byłego premiera. Jego zdaniem opuszczenie PiS byłoby dziś dla Morawieckiego politycznym samobójstwem, bo ewentualna przyszła porażka PiS w 2027 r. zostałaby natychmiast przypisana właśnie jemu. Dlatego – jak mówi – Morawiecki w tej chwili przynajmniej „buduje alternatywę dla Czarnka w ramach tego namiotu PiS”, a Jarosław Kaczyński próbuje ten „duży namiot” utrzymać, bo daje mu on różne opcje koalicyjne po wyborach. – Jeśli będzie potrzebna koalicja z PSL, Kaczyński wyśle Morawieckiego, jeśli z Konfederacją, wyśle Czarnka – mówi Kolanko.

Nawrocki wybrał trzecią drogę

Druga część rozmowy dotyczy Karola Nawrockiego. – Prezydent Nawrocki pokazuje, że jest trzecia droga – mówi Michał Kolanko, odnosząc to zarówno do decyzji wokół SAFE, jak i do sprawy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W jego ocenie prezydent nie wybrał ani pełnego podpisu, ani pełnego weta, tylko własny wariant pośredni.

Szułdrzyński zwraca uwagę, że taka decyzja zaskoczyła nawet część PiS i że pojawiły się głosy, iż politycznie i prawnie była ona nielogiczna. Kolanko odpowiada, że właśnie o to chodziło: o zaskoczenie nie tylko obozu rządzącego, ale też PiS i pokazanie, że Nawrocki nie jest wyłącznie reaktywnym wykonawcą decyzji własnego zaplecza. Jego zdaniem prezydent „znalazł trzecią” także tam, gdzie wcześniej wszystkim wydawało się, że są tylko dwa wyjścia.

W dalszej części rozmowy wraca też temat relacji Nawrockiego z Jarosławem Kaczyńskim. Szułdrzyński zauważa, że prezes PiS coraz wyraźniej uznaje w prezydencie osobnego gracza. Kolanko mówi wprost, że Kaczyński wywiadem w programie Anity Gargas „zbudował prezydenta”, bo pokazał, iż to on nadaje ton w ważnych sprawach dla całej prawicy. Pada też ważna uwaga o stylu działania Pałacu: tam – według Kolanki – wciąż działa logika utrzymywania pełnej tajemnicy, a obraz sytuacji mają tylko nieliczni wokół prezydenta Nawrockiego.

Tusk odzyskał inicjatywę, ale problemów mu nie brakuje

W trzeciej części rozmowy prowadzący przechodzą do Donalda Tuska i sytuacji koalicji rządzącej. Michał Szułdrzyński mówi o przekonaniu w obozie władzy, że obniżenie cen paliw było politycznym „gamechangerem” i że trzeba to maksymalnie wykorzystać przy świątecznym stole. Kolanko odpowiada jasno: „Premier Tusk odzyskał inicjatywę dzięki tej interwencji”. Jego zdaniem rząd pokazał sprawczość, empatię i zdolność reagowania na nastroje społeczne w momencie, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie zaczął realnie przekładać się na ceny paliw, chociaż jednocześnie problemów rządowi i Koalicji Obywatelskiej nie brakuje. W rozmowie też pojawia się wątek o sukcesie Lewicy, jakim było podpisanie przez prezydenta ustawy o PIP. – To zwłaszcza przyda się Czarzastemu w odpieraniu ataków Zandberga – podsumowuje Kolanko.