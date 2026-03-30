Z badania wynika, że prezydentowi ufa 46,3 proc. badanych, przy czym „zdecydowanie” ufa mu 28,9 proc. respondentów, a „raczej ufa” 17,4 proc. W stosunku do badania z poprzedniego miesiąca poziom zaufania do prezydenta zmniejszył się o 2,5 punktu proc.

Reklama Reklama

Prezydentowi nie ufa 46,7 proc. badanych – 36,1 proc. nie ufa mu „zdecydowanie”, a 10,6 proc. „raczej mu nie ufa”.

Mimo spadku poziomu zaufania do prezydenta jego przewaga nad drugim w zestawieniu Radosławem Sikorskim rośnie, ponieważ zaufanie do wicepremiera i szefa MSZ spada jeszcze bardziej. Sikorskiemu ufa dziś 42,6 proc. badanych, przy czym „zdecydowanie” ufa mu 22,6 proc. respondentów, a „raczej” ufa mu 20 proc. badanych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca poziom zaufania do wicepremiera spadł o 4,1 punktu proc. Jeśli chodzi o poziom nieufności to brak zaufania do Sikorskiego deklaruje 46,2 proc. ankietowanych, z czego 35,9 proc. nie ufa mu „zdecydowanie”, a 10,3 proc. „raczej” nie ufa szefowi MSZ.

Na podium jest jeszcze Donald Tusk, cieszący się zaufaniem 41 proc. badanych (praktycznie bez zmian w ciągu miesiąca, poziom zaufania do szefa rządu spadł o 0,2 punktu proc.). Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 37 proc. respondentów (spadek o 4 punkty procentowe), a wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi – 35,5 proc. (spadek o 4,2 punktu proc.).

