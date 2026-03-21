Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Karol Nawrocki wybiera się do Stanów Zjednoczonych na kongres CPAC

Prezydent Karol Nawrocki w piątek 27 kwietnia wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Ma wziąć udział w kongresie CPAC (Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej) - informuje Polsat News. Prezydent ma również odwiedzić fabrykę, gdzie produkowane są myśliwce F-35.

Publikacja: 21.03.2026 15:55

Wizyta Karola Nawrockiego w Nowym Jorku, zdjęcie archiwalne z września 2025 r.

Wizyta Karola Nawrockiego w Nowym Jorku, zdjęcie archiwalne z września 2025 r.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

Podczas pobytu prezydenta w USA planowana jest także wizyta Karola Nawrockiego w fabryce samolotów F-35 oraz spotkanie z Polonią w Teksasie. 

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że prezydent wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich.

Podczas ostatniego spotkania przywódców Polski i Stanów Zjednoczonych w Davos, Donald Trump podkreślił, że „jest dumny” z Karola Nawrockiego i uważa go za „fantastycznego człowieka”. Głównymi tematami rozmowy polityków były wówczas kwestie bezpieczeństwa, sprawy ekonomiczne oraz wejście Polski do utworzonej przez Trumpa Rady Pokoju.

Conservative Political Action Conference (CPAC, Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej) to coroczna konferencja polityczna, w której udział biorą konserwatywni aktywiści i urzędnicy wybrani z różnych części Stanów Zjednoczonych. Zapoczątkowany w 1973 r. kongres prowadzony jest przez American Conservative Union.

Reklama
Reklama

Karol Nawrocki „gościem specjalnym” CPAC

Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Nawrocki został zaproszony jako gość specjalny. – Pan prezydent został nie tylko zaproszony do udziału w konferencji, ale też do wygłoszenia przemówienia – przekazał prezydencki minister.

Według Przydacza w swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki będzie mówił o stanie relacji polsko-amerykańskich, a także o historii tych relacji w roku 250. rocznicy uchwalenia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Będzie, jak zaznaczył prezydencki minister, „przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą”.

Dodał, że podczas konferencji dojdzie do wielu spotkań na marginesie tego wydarzenia, ale na tym etapie nie są potwierdzone żadne na najwyższym szczeblu. Przydacz zaznaczył, że w czasie wizyty Nawrockiego w USA będą też prowadzone rozmowy na tematy gospodarcze.

W 2025 r. w kongresie – w ośrodku Gaylord National Convention Center pod Waszyngtonem – wziął udział prezydent Andrzej Duda. Na marginesie tego wydarzenia spotkał się z Donaldem Trumpem. Według pierwotnych planów spotkanie miało trwać około godziny, ale ze względu na spóźnienie Donalda Trumpa trwało kilkanaście minut. Oczekiwanie prezydenta Dudy na Trumpa na żywo transmitowała TV Republika – na antenie stacji widać było, jak przez kilkadziesiąt minut polski prezydent czeka w VIP Roomie na przybycie prezydenta USA.

Karol Nawrocki odwiedzi Fort Worth, gdzie produkowane są F-35

Jednym z głównych punktów podróży Karola Nawrockiego do USA będzie wizyta w Fort Worth w Teksasie, gdzie produkowane są wielozadaniowe myśliwce F-35. 32 tego typu maszyny już wkrótce trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. 

Reklama
Reklama

W Europie F-35 trafiają m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech. Dostawa nowych myśliwców oraz wielomiesięczne szkolenia polskich żołnierzy w USA mają znacząco poszerzyć możliwości polskiego lotnictwa.

Umowa na zakup F-35 o wartości 4,6 mld dol. została podpisana na początku 2020 r. Jest to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju.

Myśliwiec wielozadaniowy F-35

Myśliwiec wielozadaniowy F-35

Foto: PAP


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao przyjął Plan Dekarbonizacji
Zamawiane przez MON misie mają być wykonane z miękkiego pluszu i być przyjemne w dotyku
Polityka
Zaskakujący zakup MON. Po co resortowi armia pluszowych misiów?
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia
Polityka
„Kongres Nowego Otwarcia”. Polska 2050 to teraz Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej
Karol Nawrocki
Polityka
Czy prezydent Karol Nawrocki korzysta za często z prawa weta? Wyniki sondażu
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama