Wizyta Karola Nawrockiego w Nowym Jorku, zdjęcie archiwalne z września 2025 r.
Podczas pobytu prezydenta w USA planowana jest także wizyta Karola Nawrockiego w fabryce samolotów F-35 oraz spotkanie z Polonią w Teksasie.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że prezydent wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich.
Podczas ostatniego spotkania przywódców Polski i Stanów Zjednoczonych w Davos, Donald Trump podkreślił, że „jest dumny” z Karola Nawrockiego i uważa go za „fantastycznego człowieka”. Głównymi tematami rozmowy polityków były wówczas kwestie bezpieczeństwa, sprawy ekonomiczne oraz wejście Polski do utworzonej przez Trumpa Rady Pokoju.
Conservative Political Action Conference (CPAC, Konferencja Konserwatywnej Akcji Politycznej) to coroczna konferencja polityczna, w której udział biorą konserwatywni aktywiści i urzędnicy wybrani z różnych części Stanów Zjednoczonych. Zapoczątkowany w 1973 r. kongres prowadzony jest przez American Conservative Union.
Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Nawrocki został zaproszony jako gość specjalny. – Pan prezydent został nie tylko zaproszony do udziału w konferencji, ale też do wygłoszenia przemówienia – przekazał prezydencki minister.
Według Przydacza w swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki będzie mówił o stanie relacji polsko-amerykańskich, a także o historii tych relacji w roku 250. rocznicy uchwalenia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Będzie, jak zaznaczył prezydencki minister, „przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą”.
Dodał, że podczas konferencji dojdzie do wielu spotkań na marginesie tego wydarzenia, ale na tym etapie nie są potwierdzone żadne na najwyższym szczeblu. Przydacz zaznaczył, że w czasie wizyty Nawrockiego w USA będą też prowadzone rozmowy na tematy gospodarcze.
W 2025 r. w kongresie – w ośrodku Gaylord National Convention Center pod Waszyngtonem – wziął udział prezydent Andrzej Duda. Na marginesie tego wydarzenia spotkał się z Donaldem Trumpem. Według pierwotnych planów spotkanie miało trwać około godziny, ale ze względu na spóźnienie Donalda Trumpa trwało kilkanaście minut. Oczekiwanie prezydenta Dudy na Trumpa na żywo transmitowała TV Republika – na antenie stacji widać było, jak przez kilkadziesiąt minut polski prezydent czeka w VIP Roomie na przybycie prezydenta USA.
Jednym z głównych punktów podróży Karola Nawrockiego do USA będzie wizyta w Fort Worth w Teksasie, gdzie produkowane są wielozadaniowe myśliwce F-35. 32 tego typu maszyny już wkrótce trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
W Europie F-35 trafiają m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech. Dostawa nowych myśliwców oraz wielomiesięczne szkolenia polskich żołnierzy w USA mają znacząco poszerzyć możliwości polskiego lotnictwa.
Umowa na zakup F-35 o wartości 4,6 mld dol. została podpisana na początku 2020 r. Jest to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju.
Myśliwiec wielozadaniowy F-35
