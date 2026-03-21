Karol Nawrocki „gościem specjalnym” CPAC

Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Nawrocki został zaproszony jako gość specjalny. – Pan prezydent został nie tylko zaproszony do udziału w konferencji, ale też do wygłoszenia przemówienia – przekazał prezydencki minister.

Według Przydacza w swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki będzie mówił o stanie relacji polsko-amerykańskich, a także o historii tych relacji w roku 250. rocznicy uchwalenia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Będzie, jak zaznaczył prezydencki minister, „przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą”.

Pamiętna wizyta Andrzeja Dudy na CPAC i jego spotkanie z Donaldem Trumpem

Dodał, że podczas konferencji dojdzie do wielu spotkań na marginesie tego wydarzenia, ale na tym etapie nie są potwierdzone żadne na najwyższym szczeblu. Przydacz zaznaczył, że w czasie wizyty Nawrockiego w USA będą też prowadzone rozmowy na tematy gospodarcze.

W 2025 r. w kongresie – w ośrodku Gaylord National Convention Center pod Waszyngtonem – wziął udział prezydent Andrzej Duda. Na marginesie tego wydarzenia spotkał się z Donaldem Trumpem. Według pierwotnych planów spotkanie miało trwać około godziny, ale ze względu na spóźnienie Donalda Trumpa trwało kilkanaście minut. Oczekiwanie prezydenta Dudy na Trumpa na żywo transmitowała TV Republika – na antenie stacji widać było, jak przez kilkadziesiąt minut polski prezydent czeka w VIP Roomie na przybycie prezydenta USA.

Karol Nawrocki odwiedzi Fort Worth, gdzie produkowane są F-35

Jednym z głównych punktów podróży Karola Nawrockiego do USA będzie wizyta w Fort Worth w Teksasie, gdzie produkowane są wielozadaniowe myśliwce F-35. 32 tego typu maszyny już wkrótce trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.