Dzięki temu Rosji udało się zachować nawet obecność wojskową w kraju w trzech bazach wojskowych. Jedną z nich jednak zaczęła właśnie ewakuować. – To dość nędzne miejsce – mówi arabska dziennikarka z portalu Al-Monitor, która pierwsza weszła na teren opustoszałej, rosyjskiej bazy w Al-Kamiszli w północno-wschodniej Syrii. Położona była w ważnym miejscu, na samej granicy Turcji i pobliżu granicy Iraku, w głębi terenów kurdyjskich. Pozwalała Kremlowi kontrolować granice syryjskie oraz wpływać na sytuację wśród Kurdów.

Teraz wycofał się stamtąd, ale tylko częściowo. Nad pobliskim lotniskiem nadal powiewa rosyjska flaga, a na pasach startowych stoją dwa duże rosyjskie samoloty transportowe. – Lotnisko było używane do nadzorowania północno-wschodniej Syrii i utrzymywania ochrony terenów kurdyjskich przed akcjami sił protureckich – wyjaśnia jeden z rosyjskich ekspertów, dodając że obecnie utraciło swą wartość. Nie wiadomo jednak, czy Syryjczykom uda się całkowicie pozbyć stamtąd Rosjan, a jeśli tak, to kiedy.

Kreml popiera likwidację kurdyjskiej autonomii w Syrii

Samo miasto Al-Kamiszli jest w większości zamieszkane przez Kurdów. – Wycofują się częściami. Ale nie wiemy, czy jadą do Rosji czy do Humajmim (rosyjskiej bazy lotniczej w zachodniej Syrii – red.) – mówił dziennikarzom jeden z kurdyjskich strażników o Rosjanach.

Od połowy stycznia władze centralne (na czele których stoi Asz-Szara) opanowują tereny, które były pod kontrolą kurdyjskich oddziałów, choć nie doszły jeszcze do tego miasta. – Gratulujemy – mówił Syryjczykowi na Kremlu Putin. – Uważnie śledziliśmy wasze wysiłki na rzecz przywrócenia integralności terytorialnej – dodał. Rosjaninowi przyszło to tym łatwiej, że Kurdowie w swej polityce orientowali się na USA, a nie na Kreml. Opuszczenie bazy może być uważane za coś w rodzaju ogłoszenia przez Rosję braku zainteresowania losem kurdyjskich terenów.