W czasie spotkania z wyborcami Ilhan Omar została oblana nieznaną substancją
Foto: REUTERS
Trump wielokrotnie sugerował, że Omar, która urodziła się w Somalii a do USA przybyła wraz z rodziną jako nastoletnia uchodźczyni (rodzina Omar uciekała przed wojną domową w Somalii), powinna zostać deportowana. Prezydent USA zarzucał kongresmence, że jej krytyczny stosunek do obecnej sytuacji w USA jest brakiem wdzięczności dla kraju, który udzielił jej schronienia.
W ostatnim czasie Trump sugerował też, że Omar mogła w nieuczciwy sposób się wzbogacić. „Departament Sprawiedliwości i Kongres przyglądają się »kongresmence« Ilhan Omar, która opuściła Somalię z niczym, a teraz ma być warta ponad 44 miliony dolarów. Czas wszystko pokaże” – napisał niedawno prezydent USA w należącym do niego serwisie Truth Social.
Ilhan Omar, po tym jak została zaatakowana w czasie spotkania z wyborcami
Wcześniej w czasie jednego z posiedzeń gabinetu Trump nazwał Omar „śmieciem”. We wtorek, na kilka godzin przed atakiem w Minneapolis Trump, przemawiając w Iowa, mówił, że jego administracja pozwoli na wjazd do kraju tylko imigrantom, którzy „pokażą, że kochają kraj”. – Muszą być (z niego) dumni, nie tak jak Ilhan Omar – dodał. Gdy wymówił nazwisko kongresmenki tłum zaczął buczeć. – Przybyła z kraju, który jest katastrofą. Prawdopodobnie nie jest on nawet uważany za kraj – kontynuował Trump.
Omar spotykała się z wyborcami w Minneapolis, stolicy Minnesoty, która w ostatnich tygodniach znalazła się w epicentrum polityki antyimigracyjnej Donalda Trumpa. W pewnym momencie ubrany w czarną bluzę mężczyzna oblał kongresmenkę jakąś substancją, po czym został obezwładniony przez ochronę. Zanim doszło do ataku Omar wzywała do rozwiązania Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) oraz do dymisji sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem.
– ICE nie może być zreformowana – mówiła Omar w mieście, gdzie funkcjonariusz tej formacji zastrzelił 37-letnią Renee Nicole Macklin Good, obywatelkę USA, która próbowała odjechać z miejsca, w którym – w ramach straży sąsiedzkiej – monitorowała działania służb imigracyjnych. Samochód Good ruszył w momencie, gdy jeden z funkcjonariuszy ICE chciał, aby wysiadła z pojazdu. Stojący przed pojazdem funkcjonariusz oddał wówczas w jej stronę strzał z bliskiej odległości, śmiertelnie raniąc ją w głowę. W weekend w Minneapolis doszło do kolejnej tragedii – tym razem funkcjonariusze straży granicznej zastrzelili Alexa Prettiego, 37-letniego pielęgniarza, który wcześniej nagrywał ich interwencję telefonem komórkowym.
Omar została oblana cieczą za pomocą strzykawki – podała policja z Minneapolis. Natychmiast po ataku został zatrzymany i trafił do aresztu. Dziennikarz AP, który był obecny na spotkaniu twierdzi, że po oblaniu Omar w pomieszczeniu, w którym doszło do spotkania rozniósł się silny zapach przypominający zapach octu. Na zdjęciach wykonanych w miejscu ataku widać strzykawkę zawierającą resztki jasnobrązowej cieczy. Po ataku kongresmenka kontynuowała spotkanie z wyborcami jeszcze przez ok. pół godziny, podkreślając że nie pozwoli się zastraszyć. Po spotkaniu Omar miała zostać zbadana.
Po pewnym czasie kongresmenka opublikowała w serwisie X wpis: „Nic mi nie jest (...) więc ten mały agitator nie zastraszy mnie (...). Nie pozwalam łobuzom wygrywać. Jestem wdzięczna za moich niesamowitych wyborców, którzy stanęli za mną. Minnesota jest silna” – napisała.
Gubernator Minnesoty Tim Walz po ataku na kongresmenkę napisał w serwisie X, że „okrutna, podżegająca, dehumanizująca retoryka przywódców państwa musi się natychmiast skończyć”. Atak potępiła też Nancy Mace, kongresmenka Partii Republikańskiej z Karoliny Południowej. „Jestem głęboko wstrząśnięta dowiadując się, że kongresmenka Ilhan Omar została zaatakowana. Niezależnie od tego jak (...) nie zgadzam się z jej retoryką, a nie zgadzam się – nikt, kto został wybrany na urząd nie powinien doświadczać fizycznych ataków. Nie jesteśmy tacy” – napisała w serwisie X.
Burmistrz Minneapolis Jacob Frey oświadczył, że atak był „nieakceptowalny”, a „na przemoc i zastraszanie nie ma miejsca w Minneapolis”. Frey podkreślił, że poinformowano go, iż Omar nic się nie stało i podziękował policji za szybkie działanie. „Tego typu zachowanie nie będzie tolerowane w naszym mieście” – podsumował.
To kolejny w ostatnich dniach atak na amerykańskiego parlamentarzystę. W weekend w Utah aresztowano mężczyznę, który w czasie Festiwalu Filmowego Sundance miał uderzyć czarnoskórego kongresmena Maxwella Frosta (Partia Demokratyczna) i powiedzieć mu, że Trump go deportuje.
