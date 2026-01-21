Po tym, jak Pałac Prezydencki potwierdził, że zaproszenie do Rady Pokoju otrzymał Karol Nawrocki, premier Donald Tusk podkreślił, że w Polsce o przystępowaniu do organizacji międzynarodowych decyduje rząd, a umowy takie musi ratyfikować Sejm. Wiadomo, że ws. zaproszenia do Rady Pokoju prezydent Nawrocki rozmawiał już z premierem Tuskiem. Prezydent poprosił też o opinię MSZ-u w tej sprawie.

– Umowy międzynarodowe takiej wagi trzeba przeanalizować, zobaczyć, na pewno nie jest to tak, że dziś (jest składana) propozycja, a jutro (następuje) podpisanie – mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

Minister funduszy i polityki regionalnej stwierdziła też, że przy propozycji stworzenia takiej organizacji międzynarodowej „żadne poważne państwo” nie zachowuje się tak, by podejmować decyzję w sprawie przystąpienia tuż po pojawieniu się informacji, że taka organizacja ma powstać. – Zwłaszcza, że konsekwencje tego są ogromne – zaznaczyła.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Chcemy, żeby USA były naszym sojusznikiem

Kandydatka na liderkę Polski 2050 zwróciła też uwagę, że do Rady Pokoju zaproszony został również Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenko. – Dla Polski, mówię w imieniu własnym, przynależność do tego typu raptownie tworzonej organizacji międzynarodowej wraz z Łukaszenką i Putinem, i nazwanie tego Radą Pokoju, jest wysoce kontrowersyjne – zaznaczyła.

Pełczyńska-Nałęcz przyznała, że „sytuacja jest koszmarna”, ponieważ „mamy sojusznika, przez dekady oporę naszego bezpieczeństwa; mamy sąsiada agresywnego, który napadł na drugiego naszego sąsiada; i nasz sojusznik zaczyna się zachowywać w sposób nieprzewidywalny, niebezpieczny, domaga się w ramach NATO od sojusznika z NATO części jego ziem, próbuje z dnia na dzień narzucić umowy międzynarodowe”. - To są takie rzeczy, których nie było od dekady, nie jest łatwo na nie znaleźć odpowiedź – dodała.