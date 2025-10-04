Wyniki wyborów do izby niższej czeskiego parlamentu są podawane na bieżąco przez Czeski Urząd Statystyczny. Najpierw spływają dane z małych komisji, później z tych w większych miastach.

Faworytem był opozycyjny ruch ANO byłego premiera Andreja Babiša. Prezydent Czech Petr Pavel po oddaniu głosu w piątek powiedział dziennikarzom, że lider ANO zadeklarował, iż nie poprze pomysłu zorganizowania referendum o wyjściu z Unii Europejskiej i NATO.

Wybory w Czechach, są wyniki z większości obwodów. Kto prowadzi?

Po przeliczeniu głosów z prawie 98 proc. obwodów wiadomo już, że w wyborach parlamentarnych w Czechach prowadzi konserwatywna partia Akcja Niezadowolonych Obywateli (ANO), na której czele stoi były premier Andrej Babiš. Jak wskazano, zdobyła ona 34,95 proc. głosów.

Na drugim miejscu znalazła się koalicja SPOLU, kierowana przez obecnego szefa rządu Petra Fialę. Uzyskała ona ok. 23,06 proc. głosów.