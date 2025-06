Szymon Hołownia: Potrzebujemy nie tylko siły, ale też nowego rozdania

- Rząd ma większość w Sejmie, ale (chciałbym), żeby to głosowanie pokazało, że mamy nadzieję mieć zaufanie Polaków tak, żeby wygrać wybory w 2027 roku. To ma być nowe otwarcie: mamy większość, ale mamy też pomysł, mamy wizję, mamy wnioski. Dlatego zaproponowałem panu premierowi, żeby rozpatrzyli jego wniosek na dodatkowym posiedzeniu i wtedy cały ten dzień poświęcony będzie na wotum zaufania. To będzie na pewno minimum trzy, cztery, może pięć godzin. Wykorzystamy ten dzień dobrze – mówił Hołownia.

- Cieszę się, że ta propozycja spotkała się ze wstępną aprobatą pana premiera – dodał marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia: Musimy pokazać nowe otwarcie

- Ta propozycja wychodzi naprzeciw temu, o czym mówiłem: nie wystarczy, żebyśmy pokazali teraz, że mamy siłę na sali. Musimy pokazać nowe otwarcie, musimy pokazać, że wyciągnęliśmy wnioski, musimy pokazać, że nam zależy, musimy w dwójnasób pokazać, że jesteśmy gotowi do ciężkiej pracy, a to się może stać tylko jeśli będziemy mieć uzgodnione rzeczy, które są dla nas ważne – mówił Hołownia.

- To, na co się umówiliśmy w 2023 roku musi zostać dowiezione. Tylko tak jesteśmy w stanie dać ludziom tę nadzieję, której potrzebują. Naprawdę dla nas wszystkich było wstrząsem, kiedy zobaczyliśmy jak bardzo młodzi ludzie pokładają dziś nadzieję w oszołomach, ksenofobach, antysemitach i politycznych rozrabiakach. Musimy zaproponować im konkret, oni muszą w to uwierzyć - przekonywał marszałek Sejmu.