Cień Kijowa nad rosyjskim Dalekim Wschodem

Ale ukraiński atak miał jeszcze jeden cel, niezbyt jasny. Zwiadowcy uderzyli w lotnisko na Syberii, w obwodzie irkuckim (a próbowali prawdopodobnie atakować jeszcze piąte, dalej na wschód, w obwodzie amurskim). Samoloty z tych lotnisk nie zagrażały bezpośrednio Ukrainie.

Jednak bombowce strategiczne to taki rodzaj broni, który służy do projekcji siły mocarstwa je posiadającego, jak np. amerykańskie lotniskowce gotowe do uderzenia w każdej chwili i w każdym miejscu. W przypadku bombowców spod Irkucka i znad Amuru był to rejon Azji Północno-Wschodniej, po Alaskę, amerykańskie Aleuty, ale przede wszystkim Półwysep Koreański i Japonię, gdzie stacjonują amerykańskie oddziały.

No i teraz nie wiadomo, co chcieli osiągnąć ukraińscy atakujący. Być może osłabić rosyjskie siły stojące naprzeciw amerykańskim oddziałom. Powstaje jednak pytanie: po co? USA wszak nie robią pawie nic, by osłabić rosyjskie siły zagrażające Ukrainie.

Możliwe więc, że cel był znów polityczny. „Poderwana została geopolityczna pewność siebie Rosji” – sądzi jeden z ukraińskich analityków wojskowych.

Szczególnie że niemym obserwatorem klęski Kremla był ich „strategiczny partner” i sąsiad przez rzekę Amur, czyli Chiny. Pekin musi być pod wrażeniem chmary dronów wylatujących z kontenerów tira i niszczących strategiczną moc sąsiada.