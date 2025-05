Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki – dwaj kandydaci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w pierwszej turze wyborów – zabiegają o głosy tych wyborców, którzy w pierwszej turze swój głos oddali na innych kandydatów. Prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej, otrzymał poparcie ze strony Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Kandydat PiS liczy na to, że w drugiej turze poprze go większość wyborców Konfederacji. Z tego powodu Karol Nawrocki przyjął zaproszenie lidera Konfederacji, Sławomira Mentzena, do rozmowy o postulatach programowych ważnych dla wyborców jego partii. od

Karol Nawrocki u Sławomira Mentzena. Kandydat PiS podpisał deklarację

Mentzen zaproponował Trzaskowskiemu i Nawrockiemu podpisanie ośmiopunktowej deklaracji programowej. Kandydat popierany przez PiS podpisał deklarację, a kandydat KO mówił, że zgadza się z częścią postulatów wymienionych przez Mentzena. Do rozmowy Trzaskowskiego z Mentzenem dojdzie w sobotę.

Podobną deklarację przygotował Grzegorz Braun i jego Konfederacja Korony Polskiej. Siedmiopunktowa lista dotyczy m.in. niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę, odrzucenia Zielonego Ładu i paktu migracyjnego czy rozliczenia osób, które kierowały krajem w czasie pandemii COVID-19.

Braun w rozmowie z tygodnikiem „Najwyższy CZAS!” poinformował, że otrzymał zapowiedź od Karola Nawrockiego, jednak kandydat PiS nie udzielił odpowiedzi w sprawie podpisu pod deklaracją. Jednocześnie wskazał, że ludzie Nawrockiego mają dla niego inną propozycję.